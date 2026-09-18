3 Eylül'de geçirdiği ani bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılan Nev, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Solunum cihazından ayrılan 57 yaşındaki sanatçının sağlık değerlerinin iyi seyrettiği, ancak doktorların tedaviyi temkinli sürdürme kararı aldığı belirtildi.

"Mühürlü Kaderim", "Zor" ve "Sen Gibi" gibi unutulmaz eserlerle Türk müziğinde önemli bir yer edinen Nev'in (Nevzat Doğansoy) sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Nev’in yoğun bakımdan çıkışı ertelendi. MENAJERİNDEN YENİ AÇIKLAMA 3 Eylül'de aniden gelişen bilinç kaybı sonrası hastaneye kaldırılan ve çoklu organ yetmezliği teşhisiyle entübe edilen Nev'in, hayati tehlikeyi atlatmasının ardından normal odaya alınması bekleniyordu. PAZARTESİ PLANI Posta'da yer alan habere göre, Nev'in menajeri İlker Ercan, sanatçının son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ercan, Nev'in sağlık değerlerinin iyi seyrettiğini ancak tedavinin daha güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla doktorların yoğun bakım sürecini bir süre daha uzatma kararı aldığını belirtti. Sanatçının pazartesi günü yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmasının planlandığı aktarıldı.

NEV'İN HASTANEYE UZANAN ZORLU SÜRECİ Nev'in sağlık sorunları 3 Eylül'de başladı. Evinde aniden bilinç kaybı yaşayan sanatçı, yakınlarının ihbarı üzerine acilen hastaneye kaldırıldı. Durumu kritikleşen Nev, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı ve entübe edildi. Menajeri İlker Ercan, daha önce yaptığı açıklamada, sanatçının rahatsızlanmadan önceki iki gün boyunca yemek yemediğini ve rutin ilaçlarını aksattığını ifade etmişti.