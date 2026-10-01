İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Öncel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dini inancı gereği başörtüsü kullanan kadınları hedef aldığı belirtildi.

METRODAKİ OLAYI ANLATIRKEN BAŞÖRTÜLÜ KADINLARI HEDEF ALDI

İddianameye göre olay, 21 Haziran 2026'da İstanbul Şişli'de metroda yaşandı. Kızını sınava götürdüğünü belirten Hatice Öncel, metrodan ineceği sırada başörtülü bir kadın ile kızının beklemeden vagona girmeye çalıştığını öne sürdü.

Yaşananları anlatmak amacıyla video çeken Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başörtülü kadınlara yönelik "kapalılar" ifadesini kullanarak "imha edilsin" şeklinde sözler sarf etti.

Paylaşımın kısa sürede tepki çekmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, Öncel gözaltına alınarak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

"ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞTI"

Hazırlanan iddianamede, Öncel'in yaşadığını öne sürdüğü metro olayını anlatmak amacıyla video çektiği yönündeki savunmasına da yer verildi.

Ancak savcılık değerlendirmesinde, kullanılan ifadelerin yalnızca metroda yaşandığı iddia edilen olaya yönelik bir eleştiri niteliğinde olmadığı belirtildi.

İddianamede, Öncel'in davranış eleştirisi yapmak yerine dini inancı gereği başını örten kadınları genel olarak hedef aldığı ve dışlayıcı ifadeler kullandığı kaydedildi.

"İMHA" SÖZÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İddianamede, metroda bir tartışma yaşandığı kabul edilse dahi bunun başörtülü kadınların tamamını hedef alan ve "imha edilmesi" gerektiğini ifade eden söylemleri haklı veya hukuken kabul edilebilir hale getirmeyeceği vurgulandı.

Savcılık değerlendirmesinde, kullanılan "imha" ifadesinin hedef alınan toplumsal kesime yönelik şiddet ve yok etme çağrısı içerdiği belirtildi.

Paylaşımın sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşmasının da başörtüsü kullanan kişilere yönelik kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye elverişli olduğu ifade edildi.