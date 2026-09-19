Su ve şekersiz içecekler, meyve suyu yerine ise meyvenin kendisi önerildi. SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIĞI ÇOCUKLUKTA BAŞLIYOR Bakanlık, sağlıklı beslenme kültürünün çocukluk döneminden itibaren oluşturulmasının yaşam boyu sürdürülen davranışların gelişmesinde etkili olduğuna dikkati çekti. Sağlık Bakanlığı ve paydaş kurumların yürüttüğü Okul Gıdası Logosu çalışmalarıyla okul çağındaki çocukların sağlıklı gıda seçeneklerine yönlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Sağlıklı hayat merkezlerinde de çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik beslenme, fiziksel aktivite ve diyabet konularında eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Tatlı ve şekerli ürünlerin daha az ve küçük porsiyonlarda tüketilmesi istendi. SU VE ŞEKERSİZ İÇECEKLER ÖNE ÇIKIYOR Bakanlık, günlük beslenmede şekerle tatlandırılmış içeceklerin, tatlıların ve şeker içeriği yüksek ürünlerin tüketim sıklığı ile miktarının azaltılmasını önerdi. Şekerli içeceklerin yerine öncelikle su ve şekersiz içeceklerin tercih edilmesi, meyve suyu yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi istendi. Tatlı ve şekerli ürünlerin ise daha küçük porsiyonlarda ve daha seyrek tüketilmesinin önemine işaret edildi.

Etiketlerin okunması ve daha düşük şekerli ürünlerin seçilmesi tavsiye edildi. ÜRÜN ETİKETLERİNDE ŞEKER MİKTARINA BAKILMALI Benzer ürünler arasında şeker miktarı daha düşük seçeneklerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Bakanlık, gıda etiketlerinin okunarak ürünlerin şeker içeriklerinin değerlendirilmesini önerdi. Aşırı şeker tüketiminin azaltılmasında yalnızca bireysel tercihlerin değil, ailelerin ve okulların da sürece dahil edilmesinin toplumsal farkındalığı ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını desteklediği vurgulandı.