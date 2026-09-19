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Sağlık Bakanlığından aşırı şeker uyarısı: Diyabet ve fazla kilo riskine karşı tüketim azaltılmalı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sağlık Bakanlığından aşırı şeker uyarısı: Diyabet ve fazla kilo riskine karşı tüketim azaltılmalı

Sağlık Bakanlığı, aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını güçlendirebildiğini, diyabet ve fazla kilo riskini artırabildiğini bildirdi. Bakanlık, özellikle şekerle tatlandırılmış içeceklerin azaltılmasını; su, şekersiz içecekler ve meyvenin kendisinin tercih edilmesini önerdi.

Sağlık Bakanlığı, Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında aşırı şeker tüketiminin diyabet ve fazla kilo riskini artırabildiği uyarısında bulundu. Açıklamada, şekerle tatlandırılmış içeceklerin sıvı formda ek enerji alımına yol açabildiği belirtildi. Aile hekimlerinin fazla kilo ve diyabet açısından tarama yaptığı hatırlatılırken, günlük tüketimde su ve şekersiz içeceklerin öne çıkarılması istendi.

Sağlık Bakanlığı, aşırı şeker tüketiminin diyabet riskini artırabildiğini bildirdi. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)Sağlık Bakanlığı, aşırı şeker tüketiminin diyabet riskini artırabildiğini bildirdi. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

ŞEKERLİ İÇECEKLER FAZLA KİLO RİSKİNİ ARTIRABİLİYOR

Sağlık Bakanlığı, aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla birlikte diyabet gibi hastalıkların görülme riskinde artışa neden olabildiğini bildirdi. Özellikle şekerle tatlandırılmış içeceklerin sık tüketilmesinin sıvı formda ek enerji alımına yol açarak fazla kilo riskini artırabildiği belirtildi.

Bakanlık, sağlıksız gıda tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalarını Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı 2025-2028 kapsamında sürdürüyor. Programla sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi ve düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Şekerli içeceklerin fazla kilo riskini yükseltebildiği belirtildi.Şekerli içeceklerin fazla kilo riskini yükseltebildiği belirtildi.

AİLE HEKİMLERİ FAZLA KİLO VE DİYABET İÇİN TARAMA YAPIYOR

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile hekimleri tarafından fazla kilo ve diyabet dahil çeşitli hastalıklara yönelik tarama ve değerlendirmeler yapılıyor. Böylece bireylerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve risklerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Su ve şekersiz içecekler, meyve suyu yerine ise meyvenin kendisi önerildi.Su ve şekersiz içecekler, meyve suyu yerine ise meyvenin kendisi önerildi.

SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIĞI ÇOCUKLUKTA BAŞLIYOR

Bakanlık, sağlıklı beslenme kültürünün çocukluk döneminden itibaren oluşturulmasının yaşam boyu sürdürülen davranışların gelişmesinde etkili olduğuna dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı ve paydaş kurumların yürüttüğü Okul Gıdası Logosu çalışmalarıyla okul çağındaki çocukların sağlıklı gıda seçeneklerine yönlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Sağlıklı hayat merkezlerinde de çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik beslenme, fiziksel aktivite ve diyabet konularında eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Tatlı ve şekerli ürünlerin daha az ve küçük porsiyonlarda tüketilmesi istendi.Tatlı ve şekerli ürünlerin daha az ve küçük porsiyonlarda tüketilmesi istendi.

SU VE ŞEKERSİZ İÇECEKLER ÖNE ÇIKIYOR

Bakanlık, günlük beslenmede şekerle tatlandırılmış içeceklerin, tatlıların ve şeker içeriği yüksek ürünlerin tüketim sıklığı ile miktarının azaltılmasını önerdi.

Şekerli içeceklerin yerine öncelikle su ve şekersiz içeceklerin tercih edilmesi, meyve suyu yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi istendi. Tatlı ve şekerli ürünlerin ise daha küçük porsiyonlarda ve daha seyrek tüketilmesinin önemine işaret edildi.

Etiketlerin okunması ve daha düşük şekerli ürünlerin seçilmesi tavsiye edildi.Etiketlerin okunması ve daha düşük şekerli ürünlerin seçilmesi tavsiye edildi.

ÜRÜN ETİKETLERİNDE ŞEKER MİKTARINA BAKILMALI

Benzer ürünler arasında şeker miktarı daha düşük seçeneklerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Bakanlık, gıda etiketlerinin okunarak ürünlerin şeker içeriklerinin değerlendirilmesini önerdi.

Aşırı şeker tüketiminin azaltılmasında yalnızca bireysel tercihlerin değil, ailelerin ve okulların da sürece dahil edilmesinin toplumsal farkındalığı ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını desteklediği vurgulandı.

Aile hekimlerinin fazla kilo ve diyabet taramaları yaptığı, sağlıklı beslenmenin çocukluktan başlaması gerektiği vurgulandı.Aile hekimlerinin fazla kilo ve diyabet taramaları yaptığı, sağlıklı beslenmenin çocukluktan başlaması gerektiği vurgulandı.

Aşırı şeker tüketimi hangi riskleri artırabiliyor?
Sağlık Bakanlığına göre aşırı şeker tüketimi sağlıksız beslenme alışkanlıklarına ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabiliyor. Şekerli içeceklerin sık tüketilmesi fazla kilo riskini de artırabiliyor.
Şekerli içecekler yerine ne tercih edilmeli?
Bakanlık, şekerle tatlandırılmış içecekler yerine öncelikle su ve şekersiz içeceklerin tercih edilmesini öneriyor.
Meyve suyu mu, meyvenin kendisi mi tercih edilmeli?
Sağlık Bakanlığı açıklamasında meyve suyu yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi öneriliyor.
Gıdalardaki şeker miktarı nasıl değerlendirilmeli?
Ürün etiketlerinin okunması ve benzer gıdalar arasında şeker miktarı daha düşük seçeneklerin tercih edilmesi öneriliyor.
Diyabet ve fazla kilo taraması nerede yapılıyor?
Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında aile hekimleri fazla kilo ve diyabet dahil çeşitli hastalıklara yönelik tarama ve değerlendirmeler yapıyor.

#Aşırı Şeker Tüketimi #Sağlık Bakanlığı
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