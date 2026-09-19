Sağlık Bakanlığından aşırı şeker uyarısı: Diyabet ve fazla kilo riskine karşı tüketim azaltılmalı
Sağlık Bakanlığı, aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını güçlendirebildiğini, diyabet ve fazla kilo riskini artırabildiğini bildirdi. Bakanlık, özellikle şekerle tatlandırılmış içeceklerin azaltılmasını; su, şekersiz içecekler ve meyvenin kendisinin tercih edilmesini önerdi.
Sağlık Bakanlığı, Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında aşırı şeker tüketiminin diyabet ve fazla kilo riskini artırabildiği uyarısında bulundu. Açıklamada, şekerle tatlandırılmış içeceklerin sıvı formda ek enerji alımına yol açabildiği belirtildi. Aile hekimlerinin fazla kilo ve diyabet açısından tarama yaptığı hatırlatılırken, günlük tüketimde su ve şekersiz içeceklerin öne çıkarılması istendi.
ŞEKERLİ İÇECEKLER FAZLA KİLO RİSKİNİ ARTIRABİLİYOR
Sağlık Bakanlığı, aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla birlikte diyabet gibi hastalıkların görülme riskinde artışa neden olabildiğini bildirdi. Özellikle şekerle tatlandırılmış içeceklerin sık tüketilmesinin sıvı formda ek enerji alımına yol açarak fazla kilo riskini artırabildiği belirtildi.
Bakanlık, sağlıksız gıda tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalarını Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı 2025-2028 kapsamında sürdürüyor. Programla sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi ve düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi hedefleniyor.
AİLE HEKİMLERİ FAZLA KİLO VE DİYABET İÇİN TARAMA YAPIYOR
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile hekimleri tarafından fazla kilo ve diyabet dahil çeşitli hastalıklara yönelik tarama ve değerlendirmeler yapılıyor. Böylece bireylerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve risklerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.