Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak'taki gelişmelerden Kıbrıs ve Ege'deki gelişmelere, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılardan sınır güvenliğine, Birleşik Krallık'tan tedarik edilecek C-130J uçaklarından yerli savunma sanayii ürünlerine kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi. Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin de mesaj veren Aktürk, kıta sahanlığında izinsiz faaliyetlere izin verilmeyeceğini vurguladı. Yunanistan'ın gündemindeki denizaltı elektrik kablosu faaliyetlerine ilişkin de Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunacağı mesajı verildi. Öte yandan Başika Üssü'nün kademeli olarak Irak'a devredileceği de bildirildi.

MSB'DEN YUNANİSTAN'A "ELEKTRİK GÜZERGAHI" UYARISI Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Kayseri'de gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100'üncü kuruluş yılı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün, Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak 1926'da kurulduğunu ve yaklaşık bir asırlık köklü geçmişiyle Türk havacılık sanayisinin gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Aktürk, "Kuruluşundan bu yana Hava Kuvvetlerimizin harekat kabiliyetinin geliştirilmesine ve hava araçlarımızın göreve hazırlık seviyesinin yüksek tutulmasına önemli katkılar sağlayan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüz, başta A400M, C-130 ve CN-235 askeri nakliye uçaklarımız, KC-135R tanker uçaklarımız ile SF-260D ve T-41D eğitim uçaklarımız olmak üzere farklı tipteki hava araçlarının yanı sıra uçak yangın söndürme, uçak çeker, bomba yükleme araçları, uçak durdurucu sistemler, uçaksavarlar ve akaryakıt ikmal tankerlerinin fabrika seviyesi bakım, onarım, modernizasyon ve modifikasyon faaliyetlerini başarıyla yürütmektedir." ifadelerini kullandı. Aktürk, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün sahip olduğu bakım ve idame kabiliyetlerinin yanı sıra yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk milli uçak çeker aracı "Rahvan" ile bomba yükleme aracı "Seyit Onbaşı"yı ürettiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki tek "Paraşüt Üretim Merkezi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının" en yüksek kapasiteye sahip imalat merkezi olarak görev yaptığını söyledi. Fabrikanın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Her fabrika bir kaledir" sözünde ifadesini bulan anlayışın bir asırlık temsilcisi olduğunu belirten Aktürk, geçmişten devraldığı bilgi ve tecrübeyi geleceğin teknolojileriyle buluşturduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk (Foto: AA) Aktürk, TSK'nın, modern ve etkin savunma gücünün, yerli ve milli savunma sanayisinin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "28 Eylül'de, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağımız HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyeti, Hava Kuvvetleri Komutanımız ile Bakan Yardımcımız Sayın Salih Ayhan'ın katılımıyla TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde gerçekleştirilmiş, yine geçtiğimiz hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Tekerlekli Silah Taşıyıcı Aracın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. MKE tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza 81 milimetre havan mühimmatı ve 155 milimetre beton delici topçu tapası, savunma sanayisi paydaşlarımıza Azak harp başlığı teslimatı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, MKE'nin Azerbaycan'daki şirketi Makine Kimya Azerbaijan (MKA) ile Azerbaycanlı Miras firması arasında 30 Eylül'de, BMP-1 zırhlı muharebe araçlarının modernizasyonu ve ortak savunma sanayisi projelerine yönelik mutabakat zaptı imzalanmış; modernize edilen ilk BMP-1T 'Turan' ise ADEX 2026'da ilk kez kamuoyuna tanıtılmıştır." TERÖRLE MÜCADELE

TSK'nın, Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması, milletin huzurunun korunması ve devletin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürdüğüne işaret eden Aktürk, şu bilgileri verdi: "Bu kapsamda son bir hafta içerisinde, 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda ise 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 712 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 706 olmuş, engellenen 1149 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde sınırlarımızda engellenen kişi sayısı da 52 bin 487'ye ulaşmıştır. Ayrıca bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 413 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." Aktürk, TSK'nın, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini söyledi. Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı'na da değinen Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından 7-9 Ekim arasında Atina'da Yunanistan Milli Savunma Kolejine ziyaret gerçekleştirileceğini ifade etti. İSRAİL

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında, İsrailli aşırılık yanlısı grupların, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları reddettiklerini vurgulayarak, kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonların bölgede gerilimi daha da körüklediğini, barış ve istikrar çabalarını baltaladığını belirtti. İçlerinde masum bebeklerin, çocukların ve kadınların bulunduğu 74 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, kalanlarının ise insanca yaşam haklarından mahrum bırakılmasına sebep olan İsrail'in, saldırılarını ve Batı Şeria'daki yerleşimci işgallerini en ağır şekliyle sürdürdüğünü dile getiren Aktürk, "Filistin'de yaşananların son bulması için uluslararası vicdanların harekete geçmesi gerektiğinin önemini bir kez daha vurguluyor, İsrail'in uluslararası ve insani hukuku ihlal eden saldırıları karşısında, uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrımızı yineliyoruz." şeklinde konuştu.