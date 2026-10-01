Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde. İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik 15 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bursa, Çorum, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda vatandaşları 523 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 244 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 174'ü tutuklandı, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları vererek, yüksek kazanç vaadinde bulunarak, kendilerini kamu görevlisi, banka görevlisi ya da internet/iletişim firması temsilcisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

10 MİLYAR 500 MİLYON TL'LİK PARA HAREKETİ

Operasyonlar neticesinde ruhsatsız silah ve mühimmat, uyuşturucu madde, çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, altın ve ziynet eşyası ile banka/kredi kartları ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda otomobil, gayrimenkul ve tarla hissesine el konuldu. MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 500 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi.