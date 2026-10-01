-°C
CANLI YAYIN

15 ilde dolandırıcılara darbe! 244 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
15 ilde dolandırıcılara darbe! 244 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde. İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik 15 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bursa, Çorum, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda vatandaşları 523 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 244 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 174'ü tutuklandı, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

15 İLDE DOLANDIRICILIK AĞINA OPERASYON

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları vererek, yüksek kazanç vaadinde bulunarak, kendilerini kamu görevlisi, banka görevlisi ya da internet/iletişim firması temsilcisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

10 MİLYAR 500 MİLYON TL'LİK PARA HAREKETİ

Operasyonlar neticesinde ruhsatsız silah ve mühimmat, uyuşturucu madde, çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, altın ve ziynet eşyası ile banka/kredi kartları ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda otomobil, gayrimenkul ve tarla hissesine el konuldu. MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 500 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

750 bin TLlik dolandırıcılığa tutuklama750 bin TLlik dolandırıcılığa tutuklama 750 BİN TL'LİK DOLANDIRICILIĞA TUTUKLAMA
İsrail bağlantılı şebekeye darbeİsrail bağlantılı şebekeye darbe İSRAİL BAĞLANTILI ŞEBEKEYE DARBE

#Operasyon #Dolandırıcılık
MSB'den Yunanistan'a "elektrik güzergahı" uyarısı: Türkiye hak ve menfaatlerinin koruyacak
Sonraki Haber
MSB'den Yunanistan'a "elektrik güzergahı" uyarısı: Türkiye hak ve menfaatlerinin koruyacak
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın