Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Irak'taki gelişmelerden Kıbrıs ve Ege'deki gelişmelere, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılardan sınır güvenliğine, Birleşik Krallık'tan tedarik edilecek C-130J uçaklarından yerli savunma sanayii ürünlerine kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verildi. Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin de mesaj veren MSB, kıta sahanlığında izinsiz faaliyetlere izin verilmeyeceğini vurguladı. Yunanistan'ın gündemindeki denizaltı elektrik kablosu faaliyetlerine ilişkin de Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunacağı mesajı verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Kayseri'de gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye'nin güvenlik ve savunma gündemindeki gelişmeler değerlendirildi.

Bakanlık tarafından, güvenlik için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, sınır güvenliğine ilişkin olarak 712 kişinin sınırdan geçmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

MEKKE İTTİFAKI'NIN GÜÇLENDİRİLMESİ GÖRÜŞÜLDÜ

MSB tarafından yapılan bilgilendirmede, Mekke İttifakı'nın Riyad'da toplandığı ve ittifakın güçlendirilmesine yönelik konuların ele alındığı aktarıldı.

IRAK'TA SİLAHLI GRUPLAR TASFİYE EDİLİYOR

Irak'taki gelişmelere ilişkin değerlendirmede, Merkezi Irak Hükümeti'nin son dönemde Sincar'da devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik attığı adımların memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

MSB, söz konusu adımların bölgenin normalleşmesine, güvenlik ve istikrar ortamının güçlenmesine ve terörsüz bir bölge oluşturulmasına katkı sağlayacağının değerlendirildiğini bildirdi.

BAŞİKA-ZİLKAN YERLEŞKESİ İÇİN YENİ DÖNEM

MSB, 2015 yılından itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DEAŞ terör örgütüyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika-Zilkan Yerleşkesi'ne ilişkin de önemli bir karar alındığını açıkladı.

Bakanlık, Merkezi Irak Hükümeti'nin Sincar'daki güvenlik uygulamalarında kaydettiği ilerleme çerçevesinde, yerleşkenin kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Irak makamlarına teslim edilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

MSB açıklamasında, "Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak'ın yanındadır" ifadelerine yer verildi.

Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek temaslarda Türkiye ve Irak arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğini daha ileri bir seviyeye taşıyacak adımların atılmasının planlandığı belirtildi.

IRAK SİLAHLI KUVVETLERİNE DESTEK SÜRECEK

Türkiye'nin, ikili anlaşmalar çerçevesinde Irak Silahlı Kuvvetlerine desteğini sürdüreceği bildirildi.

Bu kapsamda askeri kapasitenin artırılması, terörle mücadelede tecrübe ve uzmanlık paylaşımı, askeri eğitim ve savunma sanayii iş birliği alanlarında destek verilmeye devam edileceği kaydedildi.

GKRY'NİN ADIMLARINA TEPKİ

Toplantıda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki gelişmeler de gündeme geldi. MSB, GKRY'de gerçekleştirilen askeri törenin yakından takip edildiğini bildirirken, Rum Yönetimi'nin attığı adımların Ada'daki mevcut durumu olumsuz etkilediği değerlendirmesinde bulundu.

YUNANİSTAN'A DENİZALTI ELEKTRİK KABLOSU UYARISI

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin de mesaj veren MSB, kıta sahanlığında izinsiz faaliyetlere izin verilmeyeceğini vurguladı.

Yunanistan'ın gündemindeki denizaltı elektrik kablosu faaliyetlerine ilişkin de Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunacağı mesajı verildi.

MSB'DEN MESCİD-İ AKSA MESAJI

İsrail'in Filistin'deki saldırılarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu. MSB, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların reddedildiğini bildirirken, İsrail'in saldırılarını ağır şekilde sürdürdüğünü belirtti.

SINIR GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

MSB, sınır güvenliği faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi. Açıklamada, güvenliğin sağlanması için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, 712 kişinin sınırdan geçmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

İNGİLTERE'DEN 12 ADET C-130J TEDARİKİ

Türkiye'nin Birleşik Krallık'tan C-130J tedarikine ilişkin anlaşmayı imzaladığı açıklandı.

MSB, Birleşik Krallık'tan 12 adet C-130J uçağının tedarikine ilişkin anlaşmanın iki ülke arasında imzalandığını belirterek, belirlenen takvim doğrultusunda Birleşik Krallık'ta devam eden bakım faaliyetlerinin ardından uçakların kademeli olarak Türkiye'ye getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

İlk 2 uçağın Aralık ayında teslim alınmasının planlandığı kaydedildi.

Personelin eğitim faaliyetlerinin de eş zamanlı sürdüğü belirtilirken, 6 pilot ve 6 teknisyenin eğitimlerinin ABD'de, 29 bakım personelinin eğitimlerinin ise Birleşik Krallık'ta planlanan takvim doğrultusunda devam ettiği aktarıldı.

HÜRKUŞ-2 ENVANTERE GİRDİ

Savunma sanayii alanındaki gelişmelere ilişkin olarak HÜRKUŞ-2'nin envantere girdiği bildirildi.

Ayrıca AZAP harp başlığı teslimatının gerçekleştirildiği açıklandı.

MSB'nin haftalık bilgilendirme toplantısında verilen mesajlarda, Türkiye'nin sınır güvenliği, bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve savunma sanayii alanlarındaki çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.