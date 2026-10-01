İlk operasyonda Güney Amerika ülkesinden İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcu, ekiplerin risk analizi sonucunda şüpheli olarak değerlendirildi.

(Foto: DHA)

DUŞ JELİ VE VAZELİN KUTULARINDAN KOKAİN ÇIKTI

İkinci operasyonda ise Afrika ülkesinden İstanbul'a gelen başka bir yolcu, yapılan risk analizi sonucunda şüpheli olarak değerlendirildi.

Yolcunun valizlerinde yapılan aramada duş jeli şişeleri ve vazelin kutularına gizlenmiş 20 kilo 920 gram sıvı madde bulundu.

Madde üzerinde yapılan uyuşturucu testinde bunun da kokain hidroklorür olduğu tespit edildi.

TOPLAM 34 KİLO 400 GRAM KOKAİN

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin iki ayrı operasyonunda toplam 34 kilo 400 gram kokain hidroklorür ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin risk analizi, istihbarat ve saha çalışmalarıyla sürdürüldüğünü bildirdi.

Olaylarla ilgili soruşturmaların Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği belirtildi.