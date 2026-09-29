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Van'da zehir tacirlerine darbe! MSB açıkladı: 412 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Van'da zehir tacirlerine darbe! MSB açıkladı: 412 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 412 kilo 741 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında 412 kilo 741 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 412 kilo 741 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.

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