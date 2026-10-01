MHK’da şüpheli liste operasyonu! Tanık ifadelerine ahaber.com.tr ulaştı: “Atama sistemine müdahale edildi”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, iki müşteki ile bir bilgi sahibinin ifadeleri dosyaya girdi. Eski hakem ve gözlemcilerin anlatımlarında; sezon öncesi açıklanan klasman listelerinin kısa süre içinde değiştirilmesi, ilk listede yer alan çok sayıda hakem ve gözlemcinin ikinci listede çıkarılması, Tahkim Kurulu tarafından 2022'de iptal edilen benzer bir işlemin 2024'te yeniden uygulanması ve hakem atamalarında kullanılan Futbol Yönetim Sistemi'ne yönetim talimatıyla müdahale edildiği iddiaları gündeme geldi. Geçmiş yıllarda belirli maçlarda görev yapan hakem ve gözlemcilerin yıllar sonra aynı listelerde tasfiye edildiği de öne sürülürken dikkat çeken tanık ifadelerine ahaber.com.tr ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın anlatımları, Merkez Hakem Kurulundaki klasman listeleri ve hakem atama sistemine ilişkin dikkat çekici iddiaları gündeme getirdi.

ÜÇ MÜŞTEKİ DE ORTAK NOKTAYA TEMAS ETTİ: AYNI HAKEM VE GÖZLEMCİLER

İfadelerdeki en dikkat çekici ortaklık, geçmişte belirli müsabakalarda görev yapan bazı hakem ve gözlemcilerin daha sonra klasman listelerinin dışında bırakıldığının ileri sürülmesi oldu. Taner Gizlenci, 2015 yılında görev yaptığı bir karşılaşmanın ardından kendisine, hakemlere düşük not verilmesi yönünde bir beklenti bulunduğunun aktarıldığını, kendisinin ise bunu kabul etmeyerek gördüğünü objektif biçimde raporlayacağını söylediğini anlattı. Gizlenci, yıllar sonra liste dışı bırakılmasının bu geçmiş olayla bağlantılı olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Emre Altun ise aktif hakem olduğu dönemde görev yaptığı bir müsabakanın ardından hakem heyetinin stadın çıkışının masa ve sandalyelerle kapatılması nedeniyle saatlerce içeride kaldığını, polis ve itfaiyenin müdahalesiyle güvenli biçimde çıkarıldıklarını anlattı. Altun, yıllar sonra o dönemin bazı maçlarında görev yapan hakem ve gözlemcilerin topluca klasman dışına çıkarıldığını ileri sürdü.

Süleyman Abay da 2015 yılında yönettiği bir karşılaşmanın ardından kendisinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 hakem ve gözlemci hakkında "FETÖ üyeliği, tehdit, şantaj" gibi iddialarla suç duyurusunda bulunulduğunu, yapılan soruşturmada herhangi bir tespit yapılamaması üzerine takipsizlik kararı verildiğini beyan etti. Abay, 2024'te liste dışında kalan isimlerin önemli bölümünün aynı dönemdeki maçlarda görev yapan kişilerden oluştuğunu ileri sürdü.

2022'DE LİSTEDEN ÇIKARILDILAR, TAHKİM GERİ DÖNDÜRDÜ

Taner Gizlenci ile Süleyman Abay'ın ifadelerinde 8 Mart 2022 tarihi ayrı bir başlık olarak öne çıktı. Her iki isim de Ferhat Gündoğdu'nun MHK Başkanlığı döneminde, ligler devam ederken hakem ve gözlemci listelerinde değişikliğe gidildiğini ve kendilerinin de görevden çıkarıldığını anlattı.

Gizlenci, Tahkim Kuruluna başvurduğunu ve 26 Mart 2022'de yapılan duruşmalı inceleme sonucunda haklı bulunarak yeniden gözlemci kadrosuna alındığını söyledi. Abay da aynı şekilde Tahkim başvurusu sonucunda göreve iade edildiğini beyan etti. Her iki ifadede de söz konusu karardan kısa süre sonra Gündoğdu'nun görevinden ayrıldığı belirtiliyor.

2024'TE YİNE AYNI TABLO: ÖNCE LİSTEYE GİRDİLER, SONRA ÇIKARILDILAR

İfadelerin kesiştiği ikinci kritik dönem ise 2024-2025 sezonu klasman listeleri oldu. Taner Gizlenci, ilk açıklanan listede adının bulunduğunu, 10 Ağustos 2024'te seminere katıldığını ve bir Süper Lig müsabakasında TV gözlemcisi olarak görevlendirildiğini; ancak 28 Ağustos'ta yayımlanan ikinci listede herhangi bir gerekçe açıklanmaksızın adının çıkarıldığını anlattı. Yazılı başvurusuna yalnızca listelerin "MHK'nin sezon planlamasına uygun hazırlandığı" şeklinde genel bir yanıt verildiğini ifade etti.

Süleyman Abay da ilk listede yer aldığını, seminere katıldığını ancak sonradan açıklanan ikinci listeyle görevine son verildiğini belirtti.

Tahkim Kuruluna yaptığı başvurunun bu kez 4'e karşı 3 oyla reddedildiğini ve süreci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdığını söyledi. Emre Altun ise ikinci listeyle birlikte 13 hakem ve 6 gözlemcinin liste dışında bırakıldığını beyan ederek, bu değişiklik sırasında MHK Talimatnamesinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve işlemin bu nedenle usulsüz olduğunu beyan etti.

HAKEM ATAMA SİSTEMİNE MÜDAHALE İDDİASI

Emre Altun'un ifadesindeki en dikkat çekici iddialardan biri ise Futbol Yönetim Sistemi üzerinden yapılan hakem atamalarına müdahale edildiği yönündeki beyan oldu. Altun, normal şartlarda hakem atamalarının; hakem puanı, karşılaşmanın zorluk derecesi ve daha önce aynı takımların maçlarında görev yapıp yapmadığı gibi kriterler üzerinden sistem tarafından oluşturulduğunu anlattı.

Ancak bazı dönemlerde MHK ve federasyon yönetiminden gelen talepler doğrultusunda sistemde hakem değişiklikleri yaptırıldığını ileri sürdü. Daha da önemlisi Altun, "Yapılan işlemlerin izi Futbol Yönetim Sistemi isimli programdan belirlenebilir." şeklinde beyanda bulundu.

Bu beyanlar, soruşturma bakımından Futbol Yönetim Sistemi'nin log kayıtları, kullanıcı hareketleri, manuel atama ve değişiklik geçmişleri ile hangi kullanıcı tarafından hangi hakemin hangi maçtan çıkarılıp yerine kimin atandığının incelenmesini kritik hâle getirdi.

"MHK 9 KİŞİ OLMALI, 7 KİŞİYLE ÇALIŞIYOR"

Altun ayrıca, MHK Talimatnamesine göre kurulda 9 kişinin görev yapması gerektiğini, buna rağmen ifade verdiği tarihte kurulun 7 kişiyle çalıştığını beyan etti. Bu hususun da mevzuat ve kurul kararlarının geçerliliği yönünden incelenmesini istedi.

Süleyman Abay'ın ifadesinde bir başka dikkat çekici isim ise Ahmet Şahin oldu. Abay, hem 2022'de hem de 2024'te hazırlanan listelerde kendilerinin bulunmamasının arka planında Şahin'in olduğunu söyledi. Şahin'in seyahat programları ile kimlerle ve nerelere gittiğinin incelenmesi hâlinde hakemlik sistemindeki bazı ilişkilerin ortaya çıkarılabileceğini beyan etti.

Abay ayrıca Ferhat Gündoğdu ile kişisel bir husumetinin bulunmadığını belirterek, Gündoğdu'nun başka kişilerin yönlendirmesiyle hareket etmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi.

MİLYONLUK MADDİ KAYIP İDDİASI

Emre Altun, klasman dışında bırakılan hakem ve gözlemcilerin yalnızca mesleki değil, önemli miktarda maddi kayba da uğradığını anlattı.

Altun'un verdiği rakamlara göre üst klasman hakemlerinin sezonluk kazançları milyon liraları bulabilirken, UEFA görevlendirmeleri bulunan hakemlerin buna ilave olarak on binlerce avro gelir elde edebildiğini belirtti. Liste dışında bırakılan isimlerin bu gelirlerden de mahrum kaldığını söyledi.

DOSYADA CEVABI ARANAN KRİTİK SORULAR

Üç ifade birlikte değerlendirildiğinde soruşturmanın önündeki en önemli başlıklar; 2022 ve 2024 klasman listelerinin hangi somut kriterlerle değiştirildiği, ilk ve ikinci listeler arasındaki farkların kimlerin talimatıyla oluşturulduğu, belirli geçmiş maçlarda görev yapan isimlerin neden aynı dönemde liste dışına çıkarıldığı, Futbol Yönetim Sistemi'nde manuel müdahale yapılıp yapılmadığı ve yapıldıysa kimlerin talimatıyla gerçekleştirildiği olarak öne çıkıyor.

Özellikle sistem logları, MHK toplantı tutanakları, liste versiyonları, elektronik yazışmalar, Tahkim dosyaları ve soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin müşteki ve tanık anlatımlarıyla karşılaştırılması, dosyadaki iddiaların doğrulanması veya çürütülmesi açısından belirleyici olacak.