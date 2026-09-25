Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay piyasasındaki işlemleri nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul ayrıca, inceleme sonucunda dolandırıcılık gerekçesiyle 5 kişinin sahip olduğu tüm lisansların iptal edilmesine karar verdi.

SPK, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili incelemesi sonucunda 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Söz konusu kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı da getirildi.

11 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SPK'nın 2026/65 sayılı bültenine göre İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy, Kerem Alkin, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesi kapsamında, OZATD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

13 KİŞİ VE KURULUŞA 2 YIL İŞLEM YASAĞI

Kurul, OZATD pay piyasasındaki işlemlerde sorumluluğu bulunan 11 gerçek kişi ile 2 tüzel kişiye, Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi.

5 KİŞİNİN TÜM LİSANSLARI İPTAL

Kurul ayrıca, 5 kişinin sahip olduğu tüm lisansların 2 yıl süreyle iptal edilmesine karar verdi. Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Tera Portföy Yönetimi AŞ'ye ise OZATD pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı uygulandı.