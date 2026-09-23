İki şirket arasında imzalanan sözleşmenin toplam bedelinin 1 milyar 234 milyon 210 bin euro olduğu açıklandı.

Türkiye'nin hava savunma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında ASELSAN ile ROKETSAN arasında yeni bir anlaşmaya imza atıldı.

Yeni anlaşma, Türkiye'nin milli hava savunma mimarisine yönelik çalışmalar kapsamında dikkat çeken sözleşmelerden biri oldu.

ASELSAN tarafından KAP'a yapılan bildirimde, ROKETSAN ile hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında sözleşme imzalandığı belirtildi.

ROKETSAN

KAP'ta yer alan şirket açıklaması şöyle:

ASELSAN ile ROKETSAN arasında Hava Savunma Sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1.234.210.000,- Euro olan sözleşme imzalanmıştır. ASELSAN ve ROKETSAN'ın öncülüğünde geliştirilen çok katmanlı milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe, Türk hava sahasını tek bir ağ altında korumak için yapay zeka destekli bir mimariyle entegre edildi.

Alçak İrtifa: ROKETSAN'ın geliştirdiği Sungur omuzdan/araçtan atılan roket sistemi ile ASELSAN yapımı Korkut ve Gürz 35 mm uçaksavarlar.

Alçak/Orta İrtifa: ASELSAN ve ROKETSAN ortak üretimi Hisar-A ve Hisar-O yüzeyden havaya füze sistemleri.

Uzun İrtifa / Entegre Şemsiye: TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN ortaklığıyla geliştirilen 100+ km menzilli Siper hava savunma sistemi.

Lazer ve İmha Sistemleri: Lazer gücü olarak projede yer alan ALKA, Gökberk ve Şahin fiziki/işlevsel imha unsurları