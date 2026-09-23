Çelik Kubbe’de büyük anlaşma: ASELSAN ve ROKETSAN arasında 1,2 milyar euroluk sözleşme
Türkiye’nin milli hava savunma mimarisini güçlendirmeye yönelik çalışmalar sürerken ASELSAN ile ROKETSAN arasında 1 milyar 234 milyon 210 bin euro değerinde yeni bir sözleşme imzalandı. Anlaşma, hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedarikini kapsıyor.
Türkiye'nin hava savunma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında ASELSAN ile ROKETSAN arasında yeni bir anlaşmaya imza atıldı.
Sözleşme kapsamında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki gerçekleştirilecek.
SÖZLEŞMENİN DEĞERİ 1,2 MİLYAR EURO
İki şirket arasında imzalanan sözleşmenin toplam bedelinin 1 milyar 234 milyon 210 bin euro olduğu açıklandı.
Sözleşmeye ilişkin açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
KAP'A BİLDİRİLDİ
ASELSAN tarafından KAP'a yapılan bildirimde, ROKETSAN ile hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında sözleşme imzalandığı belirtildi.
Yeni anlaşma, Türkiye'nin milli hava savunma mimarisine yönelik çalışmalar kapsamında dikkat çeken sözleşmelerden biri oldu.
KAP'ta yer alan şirket açıklaması şöyle:
ASELSAN ile ROKETSAN arasında Hava Savunma Sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1.234.210.000,- Euro olan sözleşme imzalanmıştır. ASELSAN ve ROKETSAN'ın öncülüğünde geliştirilen çok katmanlı milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe, Türk hava sahasını tek bir ağ altında korumak için yapay zeka destekli bir mimariyle entegre edildi.
Alçak İrtifa: ROKETSAN'ın geliştirdiği Sungur omuzdan/araçtan atılan roket sistemi ile ASELSAN yapımı Korkut ve Gürz 35 mm uçaksavarlar.
Alçak/Orta İrtifa: ASELSAN ve ROKETSAN ortak üretimi Hisar-A ve Hisar-O yüzeyden havaya füze sistemleri.
Uzun İrtifa / Entegre Şemsiye: TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN ortaklığıyla geliştirilen 100+ km menzilli Siper hava savunma sistemi.
Lazer ve İmha Sistemleri: Lazer gücü olarak projede yer alan ALKA, Gökberk ve Şahin fiziki/işlevsel imha unsurları