-°C
CANLI YAYIN

Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener’in aile geçmişi ortaya çıktı! İnönü ve Keriman Halis detayı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener’in aile geçmişi ortaya çıktı! İnönü ve Keriman Halis detayı

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener’in aile bağlarıyla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Sarpyener’in anne tarafından dünya güzeli Keriman Halis’in torunu, baba tarafından ise İsmet İnönü’nün kız kardeşinin torununun oğlu olduğu öğrenildi.

Fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusunda bulunduğu isimlerden Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda isim hakkında işlem yapılırken, Sarpyener'in aile geçmişine dair bilgiler de ortaya çıktı.

Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener’in aile geçmişi ortaya çıktı! İnönü ve Keriman Halis detayı - 1

TERA YÖNETİCİSİ SARPYENER'İN AİLE BAĞLARI

Takvim.com.tr'de yer alan habere göre Emir Münir Sarpyener'in anne tarafından dünya güzeli Keriman Halis'in torunu, baba tarafından ise İsmet İnönü'nün kız kardeşinin torununun oğlu olduğu öğrenildi.

Sarpyener'in annesi Ece Sarpyener'in, Keriman Halis ile Dr. Orhan Sanus'un kızı olduğu belirtildi. Babası Prof. Dr. Kut Sarpyener'in ise ortopedi ve travmatoloji alanındaki çalışmalarıyla bilinen bir isim olduğu aktarıldı.

Atatürk Ansiklopedisi'ndeki biyografiye göre Keriman Halis, 1932 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra katıldığı uluslararası yarışmada dünya güzellik kraliçesi unvanını kazandı. Atatürk tarafından verilen "Ece" unvanı, 1934 Soyadı Kanunu sonrasında soyadı olarak da kullanıldı.

Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener’in aile geçmişi ortaya çıktı! İnönü ve Keriman Halis detayı - 2

AİLE BAĞLARININ İZİ 1982 TARİHLİ İLANDA

Sarpyener ailesiyle ilgili bağların izleri, 25 Mayıs 1982 tarihli bir cenaze ilanında da yer aldı.

İlanda Prof. Dr. Münir Ahmed Sarpyener, Abdürrezzak ve Seniha Okatan'ın damadı, Dr. Orhan Zihni Sanus ile Keriman Halis Tamer'in dünürü olarak anıldı.

İlanda torunlar bölümünde ise "Emir, Emine, Mehmet, Ayşe ve Ahmed'in dedeleri" ifadelerine yer verildi.

Aynı ilanda Münir Ahmed Sarpyener, "Türkiye'de Ortopedi ve Travmatolojinin kurucularından" olarak tanımlandı.

Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener’in aile geçmişi ortaya çıktı! İnönü ve Keriman Halis detayı - 3

KUT SARPYENER'İN KARİYERİ

Prof. Dr. Kut Sarpyener'in ortopedi, travmatoloji ve sporcu sağlığı alanlarında çalışmalar yaptığı, Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nin kurucuları arasında yer aldığı belirtildi.

Haziran 2026'da 91 yaşında hayatını kaybeden Sarpyener'in cenaze töreninde eşi Ece Sarpyener ile oğlu Emir Sarpyener'in taziyeleri kabul ettiği aktarıldı.

Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener’in aile geçmişi ortaya çıktı! İnönü ve Keriman Halis detayı - 4

İNÖNÜ'NÜN 1968 PİYANGO KAZANCI YENİDEN GÜNDEMDE

Öte yandan aile bağlantısı nedeniyle İsmet İnönü'nün 1968 yılında şüpheli bir şekilde kazandığı Milli Piyango büyük ikramiyesi de yeniden merak konusu oldu.

İsmet İnönü'nün not defterinde 27 Ocak 1968 tarihli "Piyangoda 50 bini hanımla bu gece gördük" ifadesinin yer aldığı belirtildi.

İkramiyenin duyulması halinde yoğun ilgi oluşmaması için İnönü'nün parayı bizzat almadığı, kızı Özden Hanım'ın tahsil ederek banka hesabına yatırdığı aktarıldı.

Metin Toker ise o dönemle ilgili, "İsmet Paşa'nın başına hiç beklenilmeyen bir şey geldi: Milli Piyango'dan 50 bin lira kazandı. 1968'de 50 bin lira! Bu, müthiş bir rakamdı" ifadelerini kullanmıştı.

Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener’in aile geçmişi ortaya çıktı! İnönü ve Keriman Halis detayı - 5

İnönü'nün 1968 piyangosunu nasıl kazandığı aradan geçen 58 yıla rağmen hala sorgulanırken, kendisiyle akrabalık bağı bulunan Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener'in de fon soruşturmasında adı geçiyor.

Fon soruşturmasında 5. dalgaFon soruşturmasında 5. dalga FON SORUŞTURMASINDA 5. DALGA

Sardes ve Bintepeler’de dronlu güvenlik dönemi: 75 kilometrekarelik alan havadan izlenecek
Sonraki Haber
Sardes ve Bintepeler’de dronlu güvenlik dönemi: 75 kilometrekarelik alan havadan izlenecek
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın