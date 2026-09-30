İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda isim hakkında işlem yapılırken, Sarpyener'in aile geçmişine dair bilgiler de ortaya çıktı.

Fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusunda bulunduğu isimlerden Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı gündeme geldi.

TERA YÖNETİCİSİ SARPYENER'İN AİLE BAĞLARI

Takvim.com.tr'de yer alan habere göre Emir Münir Sarpyener'in anne tarafından dünya güzeli Keriman Halis'in torunu, baba tarafından ise İsmet İnönü'nün kız kardeşinin torununun oğlu olduğu öğrenildi.

Sarpyener'in annesi Ece Sarpyener'in, Keriman Halis ile Dr. Orhan Sanus'un kızı olduğu belirtildi. Babası Prof. Dr. Kut Sarpyener'in ise ortopedi ve travmatoloji alanındaki çalışmalarıyla bilinen bir isim olduğu aktarıldı.

Atatürk Ansiklopedisi'ndeki biyografiye göre Keriman Halis, 1932 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra katıldığı uluslararası yarışmada dünya güzellik kraliçesi unvanını kazandı. Atatürk tarafından verilen "Ece" unvanı, 1934 Soyadı Kanunu sonrasında soyadı olarak da kullanıldı.