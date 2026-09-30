Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener’in aile geçmişi ortaya çıktı! İnönü ve Keriman Halis detayı
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener’in aile bağlarıyla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Sarpyener’in anne tarafından dünya güzeli Keriman Halis’in torunu, baba tarafından ise İsmet İnönü’nün kız kardeşinin torununun oğlu olduğu öğrenildi.
Fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusunda bulunduğu isimlerden Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı gündeme geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda isim hakkında işlem yapılırken, Sarpyener'in aile geçmişine dair bilgiler de ortaya çıktı.
TERA YÖNETİCİSİ SARPYENER'İN AİLE BAĞLARI
Takvim.com.tr'de yer alan habere göre Emir Münir Sarpyener'in anne tarafından dünya güzeli Keriman Halis'in torunu, baba tarafından ise İsmet İnönü'nün kız kardeşinin torununun oğlu olduğu öğrenildi.
Sarpyener'in annesi Ece Sarpyener'in, Keriman Halis ile Dr. Orhan Sanus'un kızı olduğu belirtildi. Babası Prof. Dr. Kut Sarpyener'in ise ortopedi ve travmatoloji alanındaki çalışmalarıyla bilinen bir isim olduğu aktarıldı.
Atatürk Ansiklopedisi'ndeki biyografiye göre Keriman Halis, 1932 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra katıldığı uluslararası yarışmada dünya güzellik kraliçesi unvanını kazandı. Atatürk tarafından verilen "Ece" unvanı, 1934 Soyadı Kanunu sonrasında soyadı olarak da kullanıldı.
AİLE BAĞLARININ İZİ 1982 TARİHLİ İLANDA
Sarpyener ailesiyle ilgili bağların izleri, 25 Mayıs 1982 tarihli bir cenaze ilanında da yer aldı.
İlanda Prof. Dr. Münir Ahmed Sarpyener, Abdürrezzak ve Seniha Okatan'ın damadı, Dr. Orhan Zihni Sanus ile Keriman Halis Tamer'in dünürü olarak anıldı.
İlanda torunlar bölümünde ise "Emir, Emine, Mehmet, Ayşe ve Ahmed'in dedeleri" ifadelerine yer verildi.
Aynı ilanda Münir Ahmed Sarpyener, "Türkiye'de Ortopedi ve Travmatolojinin kurucularından" olarak tanımlandı.