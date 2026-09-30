Kültürel mirasın korunmasında teknoloji Manisa'da yeni bir dönemin kapısını açtı. Bakan Ersoy, Sardes Antik Kenti'nde Havadan İzleme ve Güvenlik Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının geri getirilmesinin büyük bir başarı olduğunu ancak esas hedefin eserlerin ait oldukları topraklardan hiç kopmamasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Ersoy bu yaklaşımı şu sözlerle anlattı:

"Bir kültür varlığını yıllar süren bir mücadelenin ardından geri getirmek büyük bir başarıdır. Asıl hedefimiz ise o eserin ait olduğu topraklardan hiç kopmamasını sağlamaktır."

75 KİLOMETREKARELİK ALAN HAVADAN İZLENECEK

Bakan Ersoy, Lidya Kralı Alyattes'in anıt mezarının da bulunduğu Bintepeler'in yaklaşık 75 kilometrekarelik alana yayıldığını ve 120'den fazla anıt mezarı barındırdığını söyledi.

Ersoy, Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri'nin 2025 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının bu mirasın evrensel değerini uluslararası düzeyde tescillediğini belirtti.

Bakan Ersoy, geçmişte bazı tümülüslerin kaçak kazılar nedeniyle iş makineleriyle ağır ve geri döndürülemez biçimde tahrip edildiğini hatırlatarak böylesine geniş bir coğrafyada tehdidin mümkün olduğunca erken görülmesi, caydırılması ve önlenmesi gerektiğini vurguladı.