Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayisi alanındaki işbirliği yeni anlaşmalarla güçlendirildi. Bakü’de düzenlenen ADEX 2026 kapsamında ASELSAN, BAYKAR, ROKETSAN, TUSAŞ, MKE, Boğaziçi Savunma ve Kayı Savunma tarafından çeşitli sözleşme ve mutabakat zabıtları imzalandı. Anlaşmaların toplam tutarı 500 milyon doların üzerinde.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2026), Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma sanayisi işbirliğinde önemli anlaşmalara sahne oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı ile Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilen törende, iki ülke arasında ortak üretim, teknoloji geliştirme ve savunma sistemlerinin tedarikine yönelik sözleşme ve mutabakat zabıtları imzalandı. İmzalanan anlaşmaların toplam değerinin 500 milyon doların üzerinde olduğu bildirildi. ASELSAN'DAN NAHÇIVAN'A FABRİKA HAMLESİ Anlaşmalar kapsamında ASELSAN ile NOVASİS MMC arasında Nahçıvan'da fabrika kurulmasına yönelik ön protokol imzalandı. Boğaziçi Savunma ile Azerbaycan tarafı arasında ortaklık ve yerel üretim sözleşmesine imza atılırken, Boğaziçi Savunma ile Kayı Savunma ve NOVASİS MMC arasında da mutabakat zabıtları imzalandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen törende ASELSAN'ın Alp 100 radarının Azerbaycan'a tedarikine ilişkin mutabakat zaptı da imza altına alındı.

ROKETSAN ile Barbaros kıyı savunma sistemi tedarik sözleşmesi (Foto: Resmi Kurum) BAYKAR, ROKETSAN VE TUSAŞ DA MASADA Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden BAYKAR, Azerbaycan'a Mızrak akıllı dolanan mühimmat ile Antidot tedarikine ilişkin iki ayrı sözleşmeye imza attı. ROKETSAN ile Azerbaycan arasında Barbaros Kıyı Savunma Sistemi tedarikine yönelik sözleşme imzalanırken, TUSAŞ da Hürkuş tedarikine ilişkin anlaşmaya imza attı. Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı Miras şirketi ile Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) arasında da işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

TUSAŞ ile Hürkuş tedarik sözleşmesi (Foto: Resmi Kurum) "DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTAN MODELLE İLERLİYORUZ" Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki işbirliğinin uzun soluklu ve sürdürülebilir bir model üzerine kurulduğunu belirtti. Görgün, iki ülkenin ihtiyaçlarını birlikte belirleyerek üretim kapasitesini artırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini ifade etti. Görgün, "Azerbaycan'la, gerçek ihtiyaçları iyi tanımlayıp kendi göbeğimizi kendimiz kesen, dışa bağımlılığı azaltan, üretimi maliyet etkin şekilde yapan, hızlandıran ve sonraki nesil çalışmaların da zeminini oluşturabilecek altyapı ve insan kaynağını yetiştirebilecek bir modelle ilerliyoruz." dedi.