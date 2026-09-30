AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kütahya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada şehrin kültür ve turizm yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy, Kütahya’nın 90 yıllık müzecilik yolculuğunda arkeoloji, kent ve etnografya, çini, maden ve çocuk müzeciliğini ilk kez aynı çatı altında buluşturan Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesinin de açılışını gerçekleştirdi. Toplam 62 bin 701 eserin muhafaza edileceği müzede yaklaşık 3 bin 300 eser ziyaretçilerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği Kütahya'da, son 24 yılda şehrin kültür ve turizmine 612 milyon lira yatırım yapıldığını açıkladı. İşletme belgeli konaklama tesisi sayısının 3'ten 75'e, yatak kapasitesinin ise 324'ten 4 bin 407'ye yükseldiğini belirten Ersoy, "Ülkemizin ve insanımızın geleceğini adım adım inşa ediyoruz." dedi. Ersoy, Kütahya'nın tanıtımından turizm altyapısına, arkeolojik kazılardan kültürel mirasın korunmasına uzanan çalışmaların sürdüğünü vurguladı. ERSOY, TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI'NDA KÜTAHYA'NIN YATIRIMLARINI ANLATTI Bakan Ersoy, Kütahya programı kapsamında AK Parti teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Programa AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda

Çetin Erenler, AK Parti MKYK Üyesi Erkan Güral, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir katıldı. Ersoy, milletvekilleri, belediyeler ve teşkilat mensuplarıyla vatandaşların istek, ihtiyaç ve beklentilerini, Kütahya için atılması gereken adımları ele aldıklarını belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Ersoy, "Proje ve politika geliştirerek, eser ve hizmet üreterek, bütün kazanımlarımızı koruyarak ve sürdürülebilirliklerini teminat altına alarak ülkemizin ve insanımızın geleceğini adım adım inşa ediyoruz." dedi.

(Foto: Resmi Kurum) KÜTAHYA ARKEOLOJİ VE MADEN MÜZESİ KAPILARINI AÇTI Kütahya'nın binlerce yıllık tarihini, üretim kültürünü, sanatını ve madencilik hafızasını aynı çatı altında buluşturan Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, müzenin Kütahya'nın kültürel mirasının korunması ve yönetilmesinde yeni bir merkez olacağını söyledi. Ersoy, Friglerden Roma ve Bizans'a, Selçuklulardan Germiyanoğulları ve Osmanlı'ya uzanan tarihî birikimin yeni müzeyle korunacağını ve gelecek kuşaklara aktarılacağını belirtti. 90 YILLIK MÜZECİLİK BİRİKİMİ AYNI ÇATI ALTINDA Bakan Ersoy, Kütahya'daki müzecilik çalışmalarının 1936 yılında Vahit Paşa Kütüphanesi binasında oluşturulan müze deposuyla başladığını hatırlattı. Ersoy, Vacidiye Medresesi'nin 1965'te Kütahya Arkeoloji Müzesi olarak açıldığını, Lajos Kossuth'un yaşadığı 18'inci yüzyıla ait Türk evinin 1982'de müzeye dönüştürüldüğünü, Germiyan Beyi İkinci Yakub'un külliyesindeki imaret bölümünün ise 1999'da Çini Müzesi olarak hizmete girdiğini söyledi. Ersoy, yeni müzeyle gelinen noktayı şu sözlerle anlattı: "Şimdi biz bu 90 yıllık yolculukta ilk kez Kütahya'nın arkeolojik mirasını, kent ve etnografya koleksiyonlarını, çini geleneğini, üretim ve madencilik hafızası ile çocuklara yönelik müzecilik yaklaşımını yeni müzemizin çatısı altında bir araya getirmiş oluyoruz. Böylece ziyaretçilerimize Kütahya'nın hikayesini birbirinden ayrı parçalar halinde değil, binlerce yıl boyunca birbirini tamamlayan kültürel katmanlarıyla birlikte deneyimleme imkanı sunuyoruz." Bakan Ersoy, Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesinin Bakanlık, Kütahya Valiliği ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında 2013 yılında imzalanan protokolle başlayan uzun soluklu çalışmanın sonucu olduğunu belirtti. Ersoy, 2015'te başlayan proje ve yapım çalışmalarının ardından hayata geçirilen yapıda Müze Müdürlüğünün yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün de hizmet vereceğini söyledi.