200 bin TL'lik otomobille 2,5 milyon TL'lik kokain taşıdılar! Motor kısmına gizlemişler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş 522 gram kokain ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon TL olan uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucunun, yaklaşık 200 bin TL değerindeki eski model bir otomobilde taşındığı belirlendi.