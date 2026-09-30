200 bin TL'lik otomobille 2,5 milyon TL'lik kokain taşıdılar! Motor kısmına gizlemişler
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş 522 gram kokain ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon TL olan uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucunun, yaklaşık 200 bin TL değerindeki eski model bir otomobilde taşındığı belirlendi.
İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüpheli bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş 522 gram kokain bulundu.
KOKAİNİ MOTOR KISMINA GİZLEMİŞLER
Polis ekiplerince ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 2,5 milyon TL olduğu belirlendi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucunun yaklaşık 200 bin TL değerindeki eski model bir otomobille taşınması da dikkat çekti.
#Hatay #Uyuşturucu Operasyonu