Van’da Ferit Melen Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda, şüpheli bir kişinin valizinde 2 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, “uyuşturucu madde ticareti” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanmasını yapan şüphelilere yönelik 23 Eylül'de ortak çalışma başlattı.

Bu kapsamda Ferit Melen Havalimanı'nda şüpheli bir kişinin üzerinde ve valizinde arama yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramada valizde 2 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

1 TUTUKLAMA

Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi sevk edildiği mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.