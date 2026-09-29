Özgün Avcı, 2021 yılı Mart ayından 2022 yılı Ekim ayına kadar Yavuzyılmaz'ın danışmanı olarak çalıştığını belirtti. İfadesine göre Yavuzyılmaz'ın 3 kadrolu, 2 dışarıdan görevlendirilen olmak üzere toplam 5 danışmanı bulunuyordu. Avcı, kadrolu danışmanlardan ilkinin Yavuzyılmaz'ın kuzeni, üçüncüsünün ise yine akrabası olduğunu beyan etti. Her iki kişinin de fiilen çalışmadığını ifade eden Avcı, giriş-çıkış kayıtlarının incelenmesi hâlinde kimin gerçekten çalışıp çalışmadığının ortaya çıkacağını söyledi. Avcı'nın ifadesindeki dikkat çekici iddialardan biri de kendi ücretinin ödenme biçimine ilişkin oldu. Avcı, maaşını Deniz Yavuzyılmaz'ın ayarladığını söylediği bir şirket üzerinden, bazen elden bazen de banka hesabına IBAN yoluyla aldığını söyledi. Şirketle doğrudan iş ilişkisinin bulunmadığını söyleyen Avcı, banka hesaplarının incelenmesi hâlinde para transferlerine ilişkin dekontları ibraz edebileceğini ifade etti. Avcı ayrıca yaklaşık 16-17 aylık çalışma döneminde sigortasız çalıştırıldığını söyledi.

Avcı; bazı danışmanların fiilen çalışmadığını, bunların Yavuzyılmaz'ın akrabaları olduğunu, maaş kartlarının ise milletvekili ve eşinin elinde bulunduğuna ilişkin duyum aldığını ileri sürdü.





"KADROLU DANIŞMANLIK SÖZÜ VERİLDİ, BAŞKASI ATANDI"



Avcı'nın anlatımına göre kendisine ilerleyen dönemde kadrolu danışman yapılacağı söylendi. Kadrolu danışmanlardan birinin görevden ayrılması üzerine bu göreve kendisinin atanmasını istediğini anlatan Avcı, başka bir kişinin görevlendirilmesi üzerine sistemi ve düzeni haksız bulduğu gerekçesiyle görevden ayrıldığını söyledi.



Avcı, kadrolu danışmanlık haklarının fiilen çalışan kişiler yerine başka kişiler adına kullanılarak maaş alınmasına yönelik bir düzen bulunduğu kanaatine vardığını ifade etti.

"MAAŞ KARTLARI YAVUZYILMAZ'IN ELİNDEYDİ" İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden birinde Avcı, fiilen çalışmadığını söylediği danışmanların maaş kartlarının Deniz Yavuzyılmaz'ın elinde olduğunu söylemesi oldu.



Avcı'nın beyanına göre, TBMM tarafından personele yatırılan maaşların bir bölümüne Yavuzyılmaz'ın el koyarken, kalan bölümünü personele verdiği öğrenildi.

EŞİ SERPİL YAVUZYILMAZ'IN ADI DA İFADEDE GEÇTİ



Avcı, ikinci sıradaki kadrolu danışmanın maaş kartına ilişkin olarak ise daha dikkat çekici bir beyanda bulundu. Avcı, ifadesinde, "kadrolu ikinci danışmanın maaş kartı Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi Serpil Yavuzyılmaz'ın elinde" şeklinde beyanda bulundu.



Avcı ayrıca TBMM tarafından personele yatırılan maaşın üçte birinin veya üçte ikisinin Deniz Yavuzyılmaz tarafından alındığını, kalan kısmının ise personele verildiğini beyan etti. Bununla birlikte ne kadar para ödendiğini kesin olarak bilmediğini de açıkça belirtti.