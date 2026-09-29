Yasa dışı bahis soruşturmasında gelişme: 30 şüpheliye gözaltı kararı! 4,1 milyar TL'lik işlem hacmi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet veren 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 2023-2026 yıllarını kapsayan dönemde 4,1 milyar TL işlem hacmi olduğu tespit edildi. Şüphelilere ait 505 banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanı hesabına bloke işlemi uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet ve Mersobahis isimli 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet veren 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
4,1 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 2023-2026 yıllarını kapsayan dönemde 4,1 milyar TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.
505 BANKA HESABI VE 82 KRİPTO CÜZDANINA BLOKE
Suçtan elde edilen malvarlığı değerleri kapsamında olduğu değerlendirilen 30 şüpheliye ait 505 banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanı hesabına bloke işlemi uygulandı.