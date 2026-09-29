Yasa dışı bahis soruşturmasında gelişme: 30 şüpheliye gözaltı kararı! 4,1 milyar TL'lik işlem hacmi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet veren 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 2023-2026 yıllarını kapsayan dönemde 4,1 milyar TL işlem hacmi olduğu tespit edildi. Şüphelilere ait 505 banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanı hesabına bloke işlemi uygulandı.