Sahte miras oyunu! 95 milyonluk arsa vurgununda 7 tutuklama
Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, TOKİ'ye ait arsayı kendilerine miras kalmış gibi göstererek sahte belgelerle satışa çıkaran şüpheliler yakalandı. Yaklaşık 95 milyon 500 bin liralık haksız kazanç sağladıkları belirlenen 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
"Nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik operasyonda İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi.
"MİRAS KALDI" DİYEREK 20 KİŞİYE SATTILAR
Soruşturma kapsamında şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi.
Şüphelilerin gerçekte TOKİ'ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını öne sürdükleri, hazırladıkları sahte belgelerle arsayı 20 farklı kişiye sattıkları tespit edildi.
MASAK'tan temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesiyle şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
AYNI ADA VE PARSEL BİLGİSİ DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturmada, müracaatta bulunan 20 kişinin yanı sıra yaklaşık 80 kişinin daha şüphelilerin hesaplarına para gönderdiği ortaya çıktı.
Bu kişilerin para transferlerinin açıklama bölümüne aynı ada ve parsel bilgilerini yazdığı tespit edildi. Bunun üzerine aynı arsanın sahte belgeler kullanılarak çok daha fazla kişiye satılmış olabileceği değerlendirildi.
PARALARI KRİPTO HESAPLARINA AKTARDILAR
Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri paranın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak için haksız kazancı kripto para uygulamalarına aktardıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.