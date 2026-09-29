Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik operasyonda İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi.

"MİRAS KALDI" DİYEREK 20 KİŞİYE SATTILAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi.

Şüphelilerin gerçekte TOKİ'ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını öne sürdükleri, hazırladıkları sahte belgelerle arsayı 20 farklı kişiye sattıkları tespit edildi.

MASAK'tan temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesiyle şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.