Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 155 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Jandarma, MASAK ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesindeki operasyonlarda şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın transferine aracılık ettikleri belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde "yasa dışı bahis" suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 2 milyar 155 milyon lira para hareketliliği bulunan 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

Çalışmanın Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: