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Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 20 gözaltı! Aralarında turizmci ve iş insanları da bulunuyor

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 20 gözaltı! Aralarında turizmci ve iş insanları da bulunuyor

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda, aralarında turizmci ve iş insanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda, aralarında iş insanları ve turizmcilerin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerin bu sabaha karşı düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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#Antalya #Serik
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