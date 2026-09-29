Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 20 gözaltı! Aralarında turizmci ve iş insanları da bulunuyor

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda, aralarında turizmci ve iş insanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.