Muğla'nın Menteşe ilçesinde mesai çıkışında saldırıya uğrayan aile hekimi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yerkesik 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi F.K., iş çıkışında aracına bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.K., tedaviye alındı.

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. F.K.'nin 2 şüpheliden de şikâyetçi olduğu, İl Sağlık Müdürlüğünce de olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.