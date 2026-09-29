Adana’da oğlunu pompalı tüfekle ağır yaralayan M.B., yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında “haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan hüküm kurarken tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 7 Ekim 2025'te meydana gelen olayla ilgili davada karar çıktı. Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.B. (50), müşteki oğlu İ.B. (28) ve taraf avukatları katıldı.

SAVCI 15 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, olay günü İ.B.'nin amcası H.B. ile tartışma yaşadığını belirtti.

Savcı, olay yerine gelen M.B.'nin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada kendisine küfreden ve sopayla vuran oğluna pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaraladığını ifade etti. Sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

SANIK: "AMACIM KORKUTMAKTI"

Savunması alınan M.B., amacının oğlunu korkutmak olduğunu ve hedef alarak ateş etmediğini öne sürdü.

Müşteki İ.B. ise babasının kendisine yönelik saldırıyı hedef alarak gerçekleştirdiğini iddia ederek şikâyetçi olduğunu söyledi.

MAHKEMEDEN 10 YIL HAPİS KARARI

Mahkeme heyeti, sanık M.B.'yi "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.