-°C
CANLI YAYIN

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan sevindiren haber: Anjiyosu başarıyla tamamlandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan sevindiren haber: Anjiyosu başarıyla tamamlandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan komedyen Cem Yılmaz’ın kalp krizini ilgilendiren damarına yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi uygulandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi sürdürülen Yılmaz’ın durumunun stabil olduğu ve yaklaşık 2 gün daha yoğun bakımda takip edilmesinin planlandığı bildirildi.

Cem Yılmaz, Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanmasının ardından ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye bilinci açık şekilde ulaştırılan Yılmaz'ın kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan sevindiren haber: Anjiyosu başarıyla tamamlandı - 1

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçı Cem Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu, tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini bildirdi.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan sevindiren haber: Anjiyosu başarıyla tamamlandı - 2

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Değerli sanatçımız Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan sevindiren haber: Anjiyosu başarıyla tamamlandı - 3

"ANJİYOSU ÇOK GÜZEL GEÇTİ"

ÇOMÜ Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Akşit, "Hemen anjiyo laboratuvarına aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil." dedi.

Yılmaz'ın kalp krizini ilgilendiren damarının açıldığını belirten Akşit, "Anjiyosu çok güzel geçti. Kalp krizini ilgilendiren damara balon ve stent işlemleri uyguladık. Şu anda yatağında istirahat ediyor." ifadelerini kullandı.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan sevindiren haber: Anjiyosu başarıyla tamamlandı - 4

DİĞER DAMAR İÇİN KARAR SONRA VERİLECEK

Prof. Dr. Akşit, Yılmaz'ın kalbinde bir başka damar açısından da değerlendirme yapılacağını belirterek, "Şu anda tek damar, bir ufak yan damarı için ileride gerekir mi diye sonra bakıyoruz. Diğer yan damar için de ayrıntılı bakacağız. Belki ona hiç işlem yapmaya gerek kalmayacak. Orası ilaçla idare eder." diye konuştu.

Yılmaz'ın yaklaşık 2 gün sonra taburcu edilmesinin planlandığını aktaran Akşit, tedavi sürecinde Ayvacık'tan itibaren hızlı müdahalenin önemine dikkat çekti.

"HERKES GÜZEL MÜDAHALE ETMİŞ"

Akşit, "Sağ olsun Ayvacık Devlet Hastanesindeki arkadaşlar çok güzel müdahale etmişler. 112 Acil Çağrı Merkezi, ambulansı çok hızlı yönlendirmiş. Herkes, Ayvacık'tan itibaren göğüs ağrısı başladığı andan beri Cem Bey'e güzel müdahale etmiş." dedi.

Açıklama sırasında Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Hakan Görgülü, ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Eren Pek ve ÇOMÜ Genel Sekreteri Oğuz Ünal da hazır bulundu.

Önceki Haber
Katil İsrail Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Dışişleri'nden tokat gibi yanıt: Korkak ve çürümüş zihniyet
Katil İsrail Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Dışişleri'nden tokat gibi yanıt: Korkak ve çürümüş zihniyet
Dolandırıcıların yeni tuzağı sahte burs ilanları! Uzmanlar uyardı: Kara para aklamada kullanıyorlar
Sonraki Haber
Dolandırıcıların yeni tuzağı sahte burs ilanları! Uzmanlar uyardı: Kara para aklamada kullanıyorlar
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın