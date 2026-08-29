Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan sevindiren haber: Anjiyosu başarıyla tamamlandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan komedyen Cem Yılmaz’ın kalp krizini ilgilendiren damarına yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi uygulandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi sürdürülen Yılmaz’ın durumunun stabil olduğu ve yaklaşık 2 gün daha yoğun bakımda takip edilmesinin planlandığı bildirildi.
Cem Yılmaz, Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanmasının ardından ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye bilinci açık şekilde ulaştırılan Yılmaz'ın kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp krizi geçirdiği belirlendi.
SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçı Cem Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu, tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini bildirdi.
Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"Değerli sanatçımız Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."