Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan sevindiren haber: Anjiyosu başarıyla tamamlandı

Yılmaz'ın kalp krizini ilgilendiren damarının açıldığını belirten Akşit, "Anjiyosu çok güzel geçti. Kalp krizini ilgilendiren damara balon ve stent işlemleri uyguladık. Şu anda yatağında istirahat ediyor." ifadelerini kullandı.

Akşit, "Hemen anjiyo laboratuvarına aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil." dedi.

DİĞER DAMAR İÇİN KARAR SONRA VERİLECEK

Prof. Dr. Akşit, Yılmaz'ın kalbinde bir başka damar açısından da değerlendirme yapılacağını belirterek, "Şu anda tek damar, bir ufak yan damarı için ileride gerekir mi diye sonra bakıyoruz. Diğer yan damar için de ayrıntılı bakacağız. Belki ona hiç işlem yapmaya gerek kalmayacak. Orası ilaçla idare eder." diye konuştu.

Yılmaz'ın yaklaşık 2 gün sonra taburcu edilmesinin planlandığını aktaran Akşit, tedavi sürecinde Ayvacık'tan itibaren hızlı müdahalenin önemine dikkat çekti.

"HERKES GÜZEL MÜDAHALE ETMİŞ"

Akşit, "Sağ olsun Ayvacık Devlet Hastanesindeki arkadaşlar çok güzel müdahale etmişler. 112 Acil Çağrı Merkezi, ambulansı çok hızlı yönlendirmiş. Herkes, Ayvacık'tan itibaren göğüs ağrısı başladığı andan beri Cem Bey'e güzel müdahale etmiş." dedi.

Açıklama sırasında Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Hakan Görgülü, ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Eren Pek ve ÇOMÜ Genel Sekreteri Oğuz Ünal da hazır bulundu.