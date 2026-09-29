Otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddia edilen eğitmen ağır cezada yargılanacak
Mersin’de rehabilitasyon merkezinde otizmli 5 yaşındaki K.Y.’yi darbettiği iddiasıyla tutuklanan eğitmen Seda Pırıl C. hakkında yeni iddianame hazırlandı. Geriye dönük 6 aylık kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından dosya, “işkence” suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Mersin'de rehabilitasyon merkezinde eğitim gören otizmli 5 yaşındaki K.Y.'ye farklı tarihlerde şiddet uyguladığı iddia edilen eğitmen Seda Pırıl C.'nin yargılanmasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, geriye dönük 6 aylık kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından hazırlanan yeni iddianame kapsamında "işkence" suçlamasıyla görevsizlik kararı vererek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.
Tutuklu sanığın cezaevindeki tutukluluk halinin devamına karar verildi.
AİLENİN ŞÜPHESİ KAMERA KAYITLARINI ORTAYA ÇIKARDI
Olay, 21 Nisan'da Mersin'deki bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. B.Y. ve S.Y. çiftinin 2,5 yıldır aynı merkezde eğitim gören otizmli oğulları K.Y.'nin merkeze gitmek istememesi ve huzursuz davranışlar sergilemesi üzerine aile durumdan şüphelendi.
Çocuklarının vücudunda darp izleri fark eden aile, merkez yönetiminden güvenlik kamerası görüntülerini istedi. Görüntülerin incelenmesiyle eğitmen Seda Pırıl C.'nin K.Y.'ye yönelik şiddet uyguladığı iddiası ortaya çıktı.
Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan eğitmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
K.Y.'nin okulunun bulunduğu bölgeden araçla geçerken okulu ve yolu tanıdığı, ardından ağlamaya başladığı anlar da ailesi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
6 AYLIK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Seda Pırıl C. hakkında başlangıçta "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan dava açıldı.
Sanık, davanın bugün görülen 5'inci duruşmasında yeniden hakim karşısına çıktı. Mersin Adliyesi 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık, K.Y.'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada mahkeme hakimi, olay gününden geriye dönük incelenen 6 aylık kamera kayıtlarında, çocuğa farklı tarihlerde şiddet uygulandığına ilişkin bilirkişi tespitlerinin bulunduğunu açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından hazırlanan yeni iddianamede, çeşitli tarihlerdeki eylemler nedeniyle sanığın "eziyet" suçundan cezalandırılması talep edildi. İki dava dosyası birleştirildi.
SANIK: "ÇOCUĞU KASTEN YARALAYACAK BİR ŞEY YAPMADIM"
Tutuklu sanık Seda Pırıl C., 10 yıllık meslek hayatında "eziyet" suçlamasıyla karşı karşıya kalmasının kendisi açısından üzücü olduğunu söyledi.
Otizmli çocuklarla çalışmanın yakın temas gerektirdiğini savunan sanık, bazı hareketlerinin yanlış değerlendirildiğini öne sürerek çocuğu kasten yaralamadığını ifade etti. Seda Pırıl C., tahliyesini talep etti.
AİLE: "TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM"
K.Y.'nin annesi S.Y. ise sanığın kendisini savunmak için farklı gerekçeler sunduğunu belirterek, çocuğunun kulağının çekilmesinin nasıl bir eğitim yöntemi olduğunu anlayamadığını söyledi.
Anne S.Y., Türk adaletine güvendiğini belirterek bundan sonra çocuklara yönelik benzer eylemlerde bulunabilecek kişilerin mahkeme kararlarından çekinmesini umduğunu ifade etti.
K.Y.'nin babası B.Y. de adalete güvendiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.
SAVCI: "İŞKENCE" SUÇLAMASIYLA YARGILANSIN
Duruşmada Cumhuriyet savcısı da mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın çalıştığı kurumda sözleşmeli personel olarak görev yaptığını ve "kamu görevlisi" sıfatının bulunduğunu belirtti.
Sanığın mağdur çocuğa yönelik eylemlerinin ısrarlı ve sistematik biçimde insan onuruyla bağdaşmayacak şekilde gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulunan savcı, eylemlerin "katalog suç" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.
Savcı, mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyayı "işkence" suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesini talep etti.
DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ
Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, mevcut delil ve beyanları değerlendirerek görevsizlik kararı verdi.
Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmeden mahkeme, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.