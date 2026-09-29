Konya'da özel bir engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı. Etkinlik odasında yaklaşık 2 saat boyunca yalnız bırakılan 3 zihinsel engelliden A.İ.G. ağır yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, tutuklanan hasta bakıcının daha sonra tahliye edildiği ve yargılamanın sürdüğü öğrenildi.

Konya'da faaliyet gösteren özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşananlar kan dondurdu. 2 Haziran'da meydana gelen olayda hasta bakıcı Halil İbrahim B., 3 zihinsel engelli kişiyi etkinlik odasına kilitledi. Odaya kilitlenen engellilerden H.İ.G. (45), A.İ.G.'nin (57) gözlerine defalarca parmağını sokarak ağır yaraladı. H.İ.Y. (28) ise A.İ.G.'nin üzerine atlayıp bacaklarına baskı uygulayarak darp etti. Yaklaşık 2 saat boyunca süren dehşet anları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Yürütülen soruşturma kapsamında sosyal hizmet uzmanı, kurumun sorumlu müdürü, hasta bakıcı, bakım merkezinin kurucu müdürü ve teknisyen gözaltına alındı.

Dehşet veren olay, 2 Haziran tarihinde merkez Karatay ilçesinde bulunan özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, ağır zihinsel engelli A.İ.G., 2 engelli ile birlikte rehabilitasyon görevlileri tarafından etkinlik odasına kilitlendi. Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre, yaklaşık 2 saat boyunca odada kilitli kalan engellilerden H.İ.G. (45), parmaklarını defalarca A.İ.G.'nin gözlerine soktu. H.İ.Y. (28) ise A.İ.G.'nin üzerine atlayıp bacaklarına baskı uygulayarak darp etti.

KAN DONDURAN ANLAR KAMERADA

Dehşetin yaşandığı odadaki güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde mağdurun gözlerine sürekli hamle yapıldığı, saldırganın parmaklarını gözlerine soktuğu ve yaralanan engellinin gözlerinden kan geldiği görüldü. Mağdurun kapıyı açmaya çalıştığı ancak kapalı olduğu için başaramadığı, bu esnada arkasından gelen saldırganın şiddet eylemlerine devam ettiği görülüyor. H.İ.Y.'nin de kapıya tekme atıp sesini duyurmaya çalıştığı ancak kimsenin yardıma gelmediği görülüyor. En son içeriye giren görevlilerin A.İ.G.'yi kanlar içerisinde bulduğu, ardından da sağlık görevlilerinin içeriye girdiği görüntülerde yer alıyor. Saldırganın eline bulaşan kanı sürekli yalaması ise dehşeti gözler önüne serdi.

5 GÖZALTI, 1 TUTUKLAMA

Yaşanan olayın ardından yaralanan A.İ.G. ve bunu ona yapan zihinsel engelli H.İ.G. ile H.İ.Y. hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Konuşma bozukluğu bulunan ve kendisini ifade edemeyen A.İ.G.'nin ilk muayenesinde gözlerinde hematom (göz içi ve çevresinde kan birikimleri), göz kapağında laserasyon (cilt ve altındaki dokuların yırtılması veya parçalanması) tespit edildiği, yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceği belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamında sosyal hizmet uzmanı A.S. (39), kurumun sorumlu müdürü A.R.K. (36), hasta bakıcı H.İ.B. (36), bakım merkezinin kurucu müdürü M.H.V. (34) ve teknisyen R.K. (63) gözaltına alındı. Hasta bakıcı H.İ.B. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'ihmal suretiyle kasten yaralama' suçlarından cezalandırılmaları talebiyle dava açıldı.

H.İ.G. ve H.İ.Y. hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi. İddianamede, engelli bireylerin bulundukları odanın kilitlenmesi, yalnız bırakılmaları, gerekli kontrollerin yapılmaması, tedbirlerin alınmaması ve görevlerini ihmal etmeleri nedeniyle olayın engelli bakım merkezinin şüpheli olarak belirtilen çalışan ve müdürlerinden kaynaklandığı belirtildi. Kovuşturma aşamasında H.İ.B.'nin tahliye edildiği, yargılamanın da sürdüğü belirtildi.