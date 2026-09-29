Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'tan Dubai hamlesi: Oturum izni başvurusu ortaya çıktı

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın fon soruşturması öncesinde 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 liralık parasını çekerek Dubai’ye gittiği iddia edildi. Mustafa Sandal’ın da aynı dönemde Dubai’de oturum izni almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.