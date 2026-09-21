İşyerinde korkunç işkence! Annesine son sözleri kahretti: Ellerini ve ayaklarını bağlayıp böyle öldürdüler

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çevik Kuvvet tarafından alınan güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilmişler ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı. Öte yandan genç adamın ölüm nedeni de adli tıp raporunda yer aldı. Raporda, göğüs ve boynuna bası nedeniyle oksijensiz kalmasından dolayı öldüğü belirlendi.

ANNESİ SON KONUŞMALARINI ANLATTI Moldovalı gencin annesi Zehra Özgünlü, "Oğlum olay günü bir tuhaflık olduğunu hissetmiş olacak ki beni aradı. 'Anne, çok huzursuzum, bir şeyler oluyor iş yerinde. Herkes bir şey konuşuyor, beni takip ediyorlar.' dedi. Korktuğu başına geldi" diye konuştu.

Acılı anne, "Bir anda saldırmışlar oğluma, kamera olmayan yere götürüyorlar. 3 kişi üzerinde darbedip zıplıyorlar, göğüs kafesini kırıyorlar. Torunlarım babasız kaldı. İnşallah onlar ömür boyu güneş görmezler. Bir daha dışarı çıkamazlar." sözleriyle yaşadıkları olayın detaylarını anlattı.