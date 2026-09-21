İşyerinde korkunç işkence! Annesine son sözleri kahretti: Ellerini ve ayaklarını bağlayıp böyle öldürdüler
İstanbul Başakşehir'de patronları tarafından kameraların olmadığı kör noktaya sürüklenip işkenceyle öldürülen genç adamın son anlarına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. 2 çocuk babası talihsiz gencin vahşetten dakikalar önce annesini arayarak söylediği son sözler ise yürekleri dağladı.
Başakşehir'de bulunan Aymakop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde 23 Eylül 2025'te meydana gelen olayda, bir firmada çalışan Moldova uyruklu Nicolai Palamarciuc'un iş yerinin üst katına zorla çıkarıldığını görenler polise haber vermişti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K.A., K.Ç., C.Ç. ve R.K. isimli kişiler tarafından iş yerinin üst katına çıkarılan Palamarciuc'u elleri ve ayakları bağlı olarak işkence edilmiş hâlde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Nicolai Palamarciuc, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Aralarında Y.K.A., K.Ç., Ç.Ç. ve R.K.'nın bulunduğu 8 kişinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.
İTİRAF İÇİN İŞKENCE ETMİŞLER
Yapılan çalışmalarda, satış müdürü olarak çalışan Nicolai Palamarciuc'un bir süredir iş yerinden mal çaldığından şüphelenen iş yeri sahiplerinin Palamarciuc'u iş yerine çağırdığı öğrenildi. Asansöre bindirdikleri genci iş yerinin kamera bulunmayan üst katına çıkaran şüphelilerin uzun süre darbettikleri belirlendi. Öte yandan şüphelilerin Palamarciuc'a hırsızlığı itiraf ettirmeye çalıştıkları, bu sırada onu ağır yaraladıkları belirlendi.
Cinayet Büro Amirliğinde verdikleri ifadelerinde amaçlarının öldürmek olmadığını söyleyen şüphelilerin, "Ben vurmadım, sadece tuttum.", "Neden öldü bilmiyorum." gibi benzer ifadeler verdikleri öğrenildi.