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İşyerinde korkunç işkence! Annesine son sözleri kahretti: Ellerini ve ayaklarını bağlayıp böyle öldürdüler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Başakşehir'de patronları tarafından kameraların olmadığı kör noktaya sürüklenip işkenceyle öldürülen genç adamın son anlarına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. 2 çocuk babası talihsiz gencin vahşetten dakikalar önce annesini arayarak söylediği son sözler ise yürekleri dağladı.

İşyerinde korkunç işkence! Annesine son sözleri kahretti: Ellerini ve ayaklarını bağlayıp böyle öldürdüler 1

Başakşehir'de bulunan Aymakop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde 23 Eylül 2025'te meydana gelen olayda, bir firmada çalışan Moldova uyruklu Nicolai Palamarciuc'un iş yerinin üst katına zorla çıkarıldığını görenler polise haber vermişti.

İşyerinde korkunç işkence! Annesine son sözleri kahretti: Ellerini ve ayaklarını bağlayıp böyle öldürdüler 2

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K.A., K.Ç., C.Ç. ve R.K. isimli kişiler tarafından iş yerinin üst katına çıkarılan Palamarciuc'u elleri ve ayakları bağlı olarak işkence edilmiş hâlde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Nicolai Palamarciuc, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

İşyerinde korkunç işkence! Annesine son sözleri kahretti: Ellerini ve ayaklarını bağlayıp böyle öldürdüler 3

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Aralarında Y.K.A., K.Ç., Ç.Ç. ve R.K.'nın bulunduğu 8 kişinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

İşyerinde korkunç işkence! Annesine son sözleri kahretti: Ellerini ve ayaklarını bağlayıp böyle öldürdüler 4

İTİRAF İÇİN İŞKENCE ETMİŞLER

Yapılan çalışmalarda, satış müdürü olarak çalışan Nicolai Palamarciuc'un bir süredir iş yerinden mal çaldığından şüphelenen iş yeri sahiplerinin Palamarciuc'u iş yerine çağırdığı öğrenildi. Asansöre bindirdikleri genci iş yerinin kamera bulunmayan üst katına çıkaran şüphelilerin uzun süre darbettikleri belirlendi. Öte yandan şüphelilerin Palamarciuc'a hırsızlığı itiraf ettirmeye çalıştıkları, bu sırada onu ağır yaraladıkları belirlendi.

İşyerinde korkunç işkence! Annesine son sözleri kahretti: Ellerini ve ayaklarını bağlayıp böyle öldürdüler 5

Cinayet Büro Amirliğinde verdikleri ifadelerinde amaçlarının öldürmek olmadığını söyleyen şüphelilerin, "Ben vurmadım, sadece tuttum.", "Neden öldü bilmiyorum." gibi benzer ifadeler verdikleri öğrenildi.

İşyerinde korkunç işkence! Annesine son sözleri kahretti: Ellerini ve ayaklarını bağlayıp böyle öldürdüler 6

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çevik Kuvvet tarafından alınan güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilmişler ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı. Öte yandan genç adamın ölüm nedeni de adli tıp raporunda yer aldı. Raporda, göğüs ve boynuna bası nedeniyle oksijensiz kalmasından dolayı öldüğü belirlendi.

İşyerinde korkunç işkence! Annesine son sözleri kahretti: Ellerini ve ayaklarını bağlayıp böyle öldürdüler 7

ANNESİ SON KONUŞMALARINI ANLATTI

Moldovalı gencin annesi Zehra Özgünlü, "Oğlum olay günü bir tuhaflık olduğunu hissetmiş olacak ki beni aradı. 'Anne, çok huzursuzum, bir şeyler oluyor iş yerinde. Herkes bir şey konuşuyor, beni takip ediyorlar.' dedi. Korktuğu başına geldi" diye konuştu.

İşyerinde korkunç işkence! Annesine son sözleri kahretti: Ellerini ve ayaklarını bağlayıp böyle öldürdüler 8

Acılı anne, "Bir anda saldırmışlar oğluma, kamera olmayan yere götürüyorlar. 3 kişi üzerinde darbedip zıplıyorlar, göğüs kafesini kırıyorlar. Torunlarım babasız kaldı. İnşallah onlar ömür boyu güneş görmezler. Bir daha dışarı çıkamazlar." sözleriyle yaşadıkları olayın detaylarını anlattı.

İşyerinde korkunç işkence! Annesine son sözleri kahretti: Ellerini ve ayaklarını bağlayıp böyle öldürdüler 9

O ANLAR KAMERADA

Yargılama süreci devam ederken 2 çocuk babası gencin acımasızca darbedilip ölüme götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, 2. kattan aşağı çağrılan genç adamın bir iş yeri sahibi ve yakınları tarafından darbedildiği, sürüklenip asansöre bindirildiği anlar yer alıyor. Bir başka görüntüde ise şüphelilerden birinin genç adamı bağlamak için koli bandı alıp üst kata çıktığı anlar yer alıyor.

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