ASELSAN'ın yeni deniz silahı SMASH 300, Karapınar'da tekli ve çoklu İHA hedeflerine karşı denendi
ASELSAN, mini ve mikro İHA tehdidine karşı yeni nesil deniz silah sistemi SMASH 300’ü geliştirdi. Yapay zeka destekli sistem, ATOM akıllı mühimmat entegrasyonu sayesinde su üstü hedeflerinin yanı sıra mini ve mikro İHA'lara karşı da etkinlik sağlayacak. SMASH 300’ün yetenekleri, Konya Karapınar’da gerçekleştirilen atış testlerinde sergilendi.
ASELSAN'ın uzaktan komutalı stabilize deniz silah sistemleri ürün ailesine SMASH 300 katıldı. 2006 yılında kullanıma sunulan SMASH ailesi kapsamında bugüne kadar 4 farklı çözüm geliştiren ASELSAN, sistemlerden 18 farklı ülkeye 560'tan fazla teslimat gerçekleştirdi.
SMASH ailesi, bu alanda küresel pazarda yaklaşık yüzde 10'luk paya ulaştı.
İHA TEHDİDİNE KARŞI YAPAY ZEKA DESTEĞİ
SMASH 300, günümüzde deniz platformları açısından önemli tehditler arasında yer alan mini ve mikro İHA'lara karşı yeni kabiliyetler sunacak.
Sisteme entegre edilen yapay zeka teknolojisi sayesinde çoklu hedef tespiti ve takibi, nesne sınıflandırması ve farklı boyutlardaki hedeflere uyum sağlanabilecek.
Yeni sistemin kabiliyetleri, Konya Karapınar'da gerçekleştirilen atış testlerinde ortaya konuldu. SMASH 300 ön prototipi, kara ve mini dronlardan oluşan tekli ve çoklu hava hedeflerine karşı etkinliğini gösterdi.
ATOM AKILLI MÜHİMMAT ENTEGRASYONU
SMASH 300'ün öne çıkan özelliklerinden biri de ATOM Akıllı Mühimmat Entegrasyonu oldu.
ASELSAN, farklı sistemlerde parçacıklı mühimmatla elde edilen tecrübeyi SMASH ailesine aktardı. Namlu desteği sayesinde ATOM akıllı mühimmatın sisteme entegrasyonu mümkün hale geldi.
Bu kabiliyetle deniz platformlarının mini ve mikro İHA tehditlerine karşı savunma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
ELEKTRO-OPTİK KABİLİYETLERİ GELİŞTİRİLDİ
Yeni tasarımla SMASH 300'ün elektro-optik hedef tespit ve gözetleme yetenekleri de geliştirildi.
Sistemde kullanılan termal kamera, TV kamera ve lazer mesafe ölçer üzerinde iyileştirmeler gerçekleştirildi. Ayrıca mühimmat kapasitesi de SMASH ailesindeki diğer ürünlere kıyasla artırıldı.
DENİZ PLATFORMLARINA YENİ SAVUNMA KABİLİYETİ
ASELSAN, SMASH 300 ile farklı platformların ve son kullanıcıların değişen harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir çözüm ortaya koymayı hedefliyor.
Projenin başta Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı olmak üzere deniz platformlarının savunma gücünü yerli ve milli teknolojilerle daha ileri seviyeye taşıması amaçlanıyor.