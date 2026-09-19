Yeni sistemin kabiliyetleri, Konya Karapınar'da gerçekleştirilen atış testlerinde ortaya konuldu. SMASH 300 ön prototipi, kara ve mini dronlardan oluşan tekli ve çoklu hava hedeflerine karşı etkinliğini gösterdi.

Sisteme entegre edilen yapay zeka teknolojisi sayesinde çoklu hedef tespiti ve takibi, nesne sınıflandırması ve farklı boyutlardaki hedeflere uyum sağlanabilecek.

Sistemde kullanılan termal kamera, TV kamera ve lazer mesafe ölçer üzerinde iyileştirmeler gerçekleştirildi. Ayrıca mühimmat kapasitesi de SMASH ailesindeki diğer ürünlere kıyasla artırıldı.

Yeni tasarımla SMASH 300'ün elektro-optik hedef tespit ve gözetleme yetenekleri de geliştirildi.

Bu kabiliyetle deniz platformlarının mini ve mikro İHA tehditlerine karşı savunma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

SMASH 300'ün öne çıkan özelliklerinden biri de ATOM Akıllı Mühimmat Entegrasyonu oldu.

(Fotoğraf: AA)

DENİZ PLATFORMLARINA YENİ SAVUNMA KABİLİYETİ

ASELSAN, SMASH 300 ile farklı platformların ve son kullanıcıların değişen harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir çözüm ortaya koymayı hedefliyor.

Projenin başta Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı olmak üzere deniz platformlarının savunma gücünü yerli ve milli teknolojilerle daha ileri seviyeye taşıması amaçlanıyor.