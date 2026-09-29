AK Parti’den Özgür Özel’e sert yanıt: “Biz yanlış yapanın hesabını sorarız”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına tepki gösterdi. Acar, “Biz yanlış yapanı savunmayız. Masumiyet karinesini gözetir, hükmü yargıya bırakırız” ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Acar, Özel'in açıklamalarını eleştirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün olduğu gibi bugün de aynı çizgide olduğunu belirtti. Acar, kimsenin makamına, unvanına veya partisine bakılmaksızın hukuka aykırı davrananlar hakkında gerekenin yapılacağını savundu.
"BİZ YANLIŞ YAPANI SAVUNMAYIZ"
Acar, paylaşımında siyasi anlayışlarının yanlış yapanı savunmak olmadığını ifade ederek, "Masumiyet karinesini gözetir, hükmü yargıya bırakır, gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçınmayız" dedi.
Özel'e hitaben, bu anlayışın kendi siyasi yaklaşımıyla karıştırılmaması gerektiğini belirten Acar, hukuk ve devlet mekanizmasının işlediğini kaydetti.
"HUKUK İŞLİYOR, DEVLET İŞİNİ YAPIYOR"
Acar, Özel'in kendi siyasi çevresine yönelik gelişmeler karşısındaki tutumunu eleştirerek, bu konularda kendilerine hukuk, ahlak ve siyasi sorumluluk dersi verilmemesi gerektiğini savundu.
Acar, paylaşımının devamında "Hukuk işliyor. Devlet işini yapıyor. Gereken yapılıyor" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, açıklamasını iki siyasi yaklaşım arasındaki farkı vurgulayarak tamamladı ve "Biz yanlış yapanın hesabını sorarız. Siz ise yanlış yapan kendi tarafınızdaysa arkasında saf tutarsınız" ifadelerini kullandı.