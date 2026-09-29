AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Acar, Özel'in açıklamalarını eleştirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün olduğu gibi bugün de aynı çizgide olduğunu belirtti. Acar, kimsenin makamına, unvanına veya partisine bakılmaksızın hukuka aykırı davrananlar hakkında gerekenin yapılacağını savundu.

"BİZ YANLIŞ YAPANI SAVUNMAYIZ"

Acar, paylaşımında siyasi anlayışlarının yanlış yapanı savunmak olmadığını ifade ederek, "Masumiyet karinesini gözetir, hükmü yargıya bırakır, gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçınmayız" dedi.

Özel'e hitaben, bu anlayışın kendi siyasi yaklaşımıyla karıştırılmaması gerektiğini belirten Acar, hukuk ve devlet mekanizmasının işlediğini kaydetti.