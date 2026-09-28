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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ek yerleştirme sonuçları erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2026-YKS sonuçlarına göre 2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 2026-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim'de yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

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#Ösym #YKS
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