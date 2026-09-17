-°C
CANLI YAYIN

MEBİ 2026-2027 YKS ve LGS deneme takvimi: İlk sınav 21 Eylül'de, toplam 22 deneme uygulanacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
MEBİ 2026-2027 YKS ve LGS deneme takvimi: İlk sınav 21 Eylül'de, toplam 22 deneme uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, MEBİ üzerinden 2026-2027 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde 12 YKS ve 10 LGS denemesi düzenleyecek. İlk YKS denemesi 21-27 Eylül 2026, ilk LGS denemesi 2-8 Kasım 2026 tarihlerinde uygulanacak. Ücretsiz denemeler, öğrencilerin sonuçlarını karşılaştırmasına ve konu eksiklerini görmesine imkan sağlayacak.

MEBİ 2026-2027 YKS ve LGS deneme takvimi yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 8. sınıf öğrencileri için 10 LGS; 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için TYT, AYT ve YDT oturumlarını kapsayan 12 YKS denemesi uygulayacak. İlk YKS denemesi 21-27 Eylül 2026, ilk LGS denemesi 2-8 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak. Katılımcılar sonuçlarını Türkiye geneli verilerle karşılaştırıp eksik ders ve konularını MEBİ raporlarıyla belirleyebilecek.

MEBİ’nin ilk YKS denemesi 21-27 Eylül, ilk LGS denemesi ise 2-8 Kasım 2026 tarihlerinde uygulanacak. (Görseller: MEB, A Haber Foto Arşiv)MEBİ’nin ilk YKS denemesi 21-27 Eylül, ilk LGS denemesi ise 2-8 Kasım 2026 tarihlerinde uygulanacak. (Görseller: MEB, A Haber Foto Arşiv)

İLK YKS DENEMESİ 21 EYLÜL'DE

MEBİ'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı programındaki ilk YKS denemesi, 21-27 Eylül 2026 tarihleri arasında uygulanacak. YKS hazırlık programı; Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi oturumlarını kapsıyor.

LGS hazırlığındaki öğrenciler için ilk Türkiye geneli deneme ise 2-8 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Belirli aralıklarla süren uygulamalar Haziran 2027'ye kadar devam edecek.

LGS denemelerine 8. sınıf öğrencileri, TYT, AYT ve YDT oturumlarını içeren YKS denemelerine ise 12. sınıflar ile mezunlar katılabiliyor.LGS denemelerine 8. sınıf öğrencileri, TYT, AYT ve YDT oturumlarını içeren YKS denemelerine ise 12. sınıflar ile mezunlar katılabiliyor.

LGS VE YKS DENEMELERİNE KİMLER KATILABİLİYOR?

On denemeden oluşan LGS programından 8. sınıf öğrencileri yararlanabiliyor. Toplam 12 denemenin yer aldığı YKS programı ise 12. sınıf öğrencileri ile mezunları kapsıyor.

Öğrenciler ve mezunlar sınavlara, takvimde belirtilen süre içinde mebi.eba.gov.tr adresinden veya MEBİ mobil uygulamasından ücretsiz katılabiliyor.

Platformdaki konu anlatım videoları, etkileşimli içerikler, konu özetleri ve çalışma planı araçları da sınava hazırlık sürecini destekliyor. Öğrenciler böylece deneme sonuçlarına göre çalışma programlarında öncelik verecekleri dersleri belirleyebilecek.

Öğrenciler MEBİ raporlarıyla ders ve soru bazındaki sonuçlarını inceleyerek gelişime ihtiyaç duydukları konuları belirleyebilecek.Öğrenciler MEBİ raporlarıyla ders ve soru bazındaki sonuçlarını inceleyerek gelişime ihtiyaç duydukları konuları belirleyebilecek.

SONUÇLAR AYRINTILI RAPORLARA DÖNÜŞECEK

Denemelerin sonuçları, MEBİ Raporlar Modülü üzerinden ders, konu, kazanım ve öğrenme çıktısı temelinde analiz edilecek. Öğrenciler güçlü oldukları alanların yanı sıra daha fazla çalışmaları gereken konuları da görebilecek.

"Deneme Sınavı Raporlarım" bölümünde ders ve soru bazındaki sonuçlar incelenebiliyor. "İlerleme Raporlarım" alanında ise mevcut sonuçlar önceki denemelerle karşılaştırmalı grafikler üzerinden takip edilebiliyor.

Bu veriler, öğrencilerin yalnızca puanlarını görmesini değil, hazırlık sürecindeki değişimi ölçmesini de sağlayacak. Türkiye geneli denemelerin yıl boyunca tekrarlanması, çalışma planlarının yeni sonuçlara göre güncellenmesine imkan tanıyacak.

Deneme sonuçları, hedeflenen lise ve yükseköğretim programlarının taban başarı sıralamalarıyla birlikte değerlendirilebilecek.Deneme sonuçları, hedeflenen lise ve yükseköğretim programlarının taban başarı sıralamalarıyla birlikte değerlendirilebilecek.

HEDEF RAPORLARI TERCİH PLANINI DESTEKLİYOR

YKS ve LGS adayları, "Hedef Raporlarım" bölümünde deneme sonuçlarını hedefledikleri lise veya yükseköğretim programlarına ait taban başarı sıralaması verileriyle birlikte değerlendirebilecek.

Raporlar doğrudan bir yerleştirme sonucu sunmuyor. Öğrencinin mevcut performansı ile belirlediği hedef arasındaki durumu görmesine ve hazırlık planını ihtiyaçlarına göre düzenlemesine yardımcı oluyor.

VİDEO ÇÖZÜMLER SINAVDAN SONRA AÇILACAK

Her denemenin tamamlanmasının ardından uzman öğretmenler tarafından hazırlanan ayrıntılı video çözümler MEBİ'de erişime açılacak.

Öğrenciler yanlış cevapladıkları veya boş bıraktıkları soruların çözüm aşamalarını inceleyebilecek. Farklı çözüm yöntemlerini görebilen katılımcılar, hangi aşamada güçlük yaşadıklarını belirleyerek ilgili konulara yeniden çalışabilecek.

Bu yapı, denemeleri yalnızca ölçme aracı olmaktan çıkararak öğrenme eksiklerinin giderilmesine yönelik bir çalışma kaynağına dönüştürüyor.

Uzman öğretmenler tarafından hazırlanan video çözümler, öğrencilerin yanlış veya boş bıraktıkları sorulardaki eksiklerini görmesini sağlayacak.Uzman öğretmenler tarafından hazırlanan video çözümler, öğrencilerin yanlış veya boş bıraktıkları sorulardaki eksiklerini görmesini sağlayacak.

OKULLAR BASILI DENEME UYGULAYABİLECEK

Denemeleri sınıf ortamında basılı biçimde uygulamak isteyen okullar, öğrenciler adına oluşturulan karekodlu optik formları MEBİ üzerinden indirip kullanabilecek.

Doldurulan formlar, okul yöneticileri tarafından MEBİ Optik uygulamasıyla okutularak sisteme aktarılacak. Basılı uygulamadan elde edilen sonuçlar da öğrencilerin MEBİ profillerine eklenebilecek.

Okullar ayrıca Hedef Temelli Destek Eğitimi Modülü ve MEBİ soru havuzu üzerinden kendi ihtiyaçlarına uygun denemeler oluşturabilecek. Öğrenciler bu uygulamaların ardından Türkiye, il, ilçe ve okul düzeyindeki başarı sıralamalarını ve ders bazındaki analizlerini görüntüleyebilecek.

Okullar karekodlu optik formlarla düzenledikleri basılı denemelerin sonuçlarını MEBİ Optik uygulaması üzerinden öğrenci profillerine aktarabiliyor.Okullar karekodlu optik formlarla düzenledikleri basılı denemelerin sonuçlarını MEBİ Optik uygulaması üzerinden öğrenci profillerine aktarabiliyor.

2026-2027 MEBİ YKS DENEME TAKVİMİ

Deneme

Uygulama tarihi

1. deneme

21-27 Eylül 2026

2. deneme

12-18 Ekim 2026

3. deneme

9-15 Kasım 2026

4. deneme

14-20 Aralık 2026

5. deneme

11-17 Ocak 2027

6. deneme

15-21 Şubat 2027

7. deneme

15-21 Mart 2027

8. deneme

12-18 Nisan 2027

9. deneme

10-16 Mayıs 2027

10. deneme

17-23 Mayıs 2027

11. deneme

31 Mayıs-6 Haziran 2027

12. deneme

7-13 Haziran 2027

YKS denemelerinin tamamı TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşuyor. Sınavlara MEBİ'deki Denemeler/Taramalar modülünden erişilebiliyor.

2026-2027 YKS ve LGS deneme sınavı takvimi2026-2027 YKS ve LGS deneme sınavı takvimi

2026-2027 MEBİ LGS DENEME TAKVİMİ

Deneme

Uygulama tarihi

1. deneme

2-8 Kasım 2026

2. deneme

2-8 Aralık 2026

3. deneme

2-8 Ocak 2027

4. deneme

2-8 Şubat 2027

5. deneme

2-8 Mart 2027

6. deneme

2-8 Nisan 2027

7. deneme

19-25 Nisan 2027

8. deneme

2-8 Mayıs 2027

9. deneme

24-30 Mayıs 2027

10. deneme

2-8 Haziran 2027

LGS denemelerinin tamamı sözel ve sayısal oturumlardan oluşuyor. Öğrenciler denemelere MEBİ'deki Denemeler/Taramalar modülü üzerinden katılabiliyor.

#YKS Deneme Sınavı #LGS Deneme Sınavı
YKS ek tercih ekranı açıldı! Üniversite adayları için kritik süreç
Sonraki Haber
YKS ek tercih ekranı açıldı! Üniversite adayları için kritik süreç
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın