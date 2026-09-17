Öğrenciler MEBİ raporlarıyla ders ve soru bazındaki sonuçlarını inceleyerek gelişime ihtiyaç duydukları konuları belirleyebilecek. SONUÇLAR AYRINTILI RAPORLARA DÖNÜŞECEK Denemelerin sonuçları, MEBİ Raporlar Modülü üzerinden ders, konu, kazanım ve öğrenme çıktısı temelinde analiz edilecek. Öğrenciler güçlü oldukları alanların yanı sıra daha fazla çalışmaları gereken konuları da görebilecek. "Deneme Sınavı Raporlarım" bölümünde ders ve soru bazındaki sonuçlar incelenebiliyor. "İlerleme Raporlarım" alanında ise mevcut sonuçlar önceki denemelerle karşılaştırmalı grafikler üzerinden takip edilebiliyor. Bu veriler, öğrencilerin yalnızca puanlarını görmesini değil, hazırlık sürecindeki değişimi ölçmesini de sağlayacak. Türkiye geneli denemelerin yıl boyunca tekrarlanması, çalışma planlarının yeni sonuçlara göre güncellenmesine imkan tanıyacak.

Deneme sonuçları, hedeflenen lise ve yükseköğretim programlarının taban başarı sıralamalarıyla birlikte değerlendirilebilecek. HEDEF RAPORLARI TERCİH PLANINI DESTEKLİYOR YKS ve LGS adayları, "Hedef Raporlarım" bölümünde deneme sonuçlarını hedefledikleri lise veya yükseköğretim programlarına ait taban başarı sıralaması verileriyle birlikte değerlendirebilecek. Raporlar doğrudan bir yerleştirme sonucu sunmuyor. Öğrencinin mevcut performansı ile belirlediği hedef arasındaki durumu görmesine ve hazırlık planını ihtiyaçlarına göre düzenlemesine yardımcı oluyor. VİDEO ÇÖZÜMLER SINAVDAN SONRA AÇILACAK Her denemenin tamamlanmasının ardından uzman öğretmenler tarafından hazırlanan ayrıntılı video çözümler MEBİ'de erişime açılacak. Öğrenciler yanlış cevapladıkları veya boş bıraktıkları soruların çözüm aşamalarını inceleyebilecek. Farklı çözüm yöntemlerini görebilen katılımcılar, hangi aşamada güçlük yaşadıklarını belirleyerek ilgili konulara yeniden çalışabilecek. Bu yapı, denemeleri yalnızca ölçme aracı olmaktan çıkararak öğrenme eksiklerinin giderilmesine yönelik bir çalışma kaynağına dönüştürüyor.

Uzman öğretmenler tarafından hazırlanan video çözümler, öğrencilerin yanlış veya boş bıraktıkları sorulardaki eksiklerini görmesini sağlayacak. OKULLAR BASILI DENEME UYGULAYABİLECEK Denemeleri sınıf ortamında basılı biçimde uygulamak isteyen okullar, öğrenciler adına oluşturulan karekodlu optik formları MEBİ üzerinden indirip kullanabilecek. Doldurulan formlar, okul yöneticileri tarafından MEBİ Optik uygulamasıyla okutularak sisteme aktarılacak. Basılı uygulamadan elde edilen sonuçlar da öğrencilerin MEBİ profillerine eklenebilecek. Okullar ayrıca Hedef Temelli Destek Eğitimi Modülü ve MEBİ soru havuzu üzerinden kendi ihtiyaçlarına uygun denemeler oluşturabilecek. Öğrenciler bu uygulamaların ardından Türkiye, il, ilçe ve okul düzeyindeki başarı sıralamalarını ve ders bazındaki analizlerini görüntüleyebilecek.