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Türkiye-Endonezya iş birliğinde kararlılık vurgusu! Başkan Erdoğan Endonezya lideri ile görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye-Endonezya iş birliğinde kararlılık vurgusu! Başkan Erdoğan Endonezya lideri ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret ve savunma sanayii alanları başta olmak üzere birçok başlıkta iş birliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceğimizi belirtti.

Liderler, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto | Fotoğraf: AABaşkan Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto | Fotoğraf: AA

"TÜRKİYE-ENDONEZYA İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK"

Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere birçok başlıkta iş birliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceğimizi belirtti.

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COP31 ZİRVESİ'NE DAVET

Erdoğan görüşmede, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

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