2026-YKS ile üniversiteye yerleştiği halde kayıt yaptırmayan veya kayıt işleminin ardından kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini kesen öğrenciler için yeni bir gelişme yaşandı. YÖK, söz konusu öğrencilerin de öğrenci affından yararlanabileceğine karar verdi. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi ise 9 Aralık 2026 olarak belirlendi.

Öğrenci affına ilişkin düzenleme, 9 Ağustos 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yürürlüğe girdi. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi ise 9 Aralık 2026 olarak belirlendi.

2026 YKS ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler için öğrenci affının kapsamı netleşti. (A Haber Grafik Ekibi)

Kayıt yaptırmayan öğrenciler de öğrenci affına ilişkin düzenlemeden yararlanabilecek. (A Haber)

2026 YKS İLE YERLEŞENLERE İÇİN KRİTİK DEĞERLENDİRME

YÖK Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan değerlendirmede, 2026 YKS kapsamında üniversiteye kayıt hakkı elde eden ancak kayıt işlemini gerçekleştirmeyen öğrencilerin de kanun hükümlerinden yararlanması gerektiği belirtildi. Aynı değerlendirme, üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra 9 Aralık 2026 tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrenciler açısından da yapıldı.

Böylece 2026 YKS sonrasında ortaya çıkan iki farklı durum için de öğrenci affının uygulanabileceği yönünde görüş ortaya çıktı.