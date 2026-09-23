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YÖK’ten YKS öğrencileri için kritik adım: Öğrenci affının kapsamı genişletildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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YÖK’ten YKS öğrencileri için kritik adım: Öğrenci affının kapsamı genişletildi

2026 YKS ile üniversiteye kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptıramayanlar ile kayıt olup 9 Aralık 2026’dan önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrenciler için öğrenci affı yolu açıldı. YÖK, bu öğrencilerin de düzenlemeden yararlanabileceğine karar verdi.

2026-YKS ile üniversiteye yerleştiği halde kayıt yaptırmayan veya kayıt işleminin ardından kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini kesen öğrenciler için yeni bir gelişme yaşandı. YÖK, söz konusu öğrencilerin de öğrenci affından yararlanabileceğine karar verdi. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi ise 9 Aralık 2026 olarak belirlendi.

2026 YKS ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler için öğrenci affının kapsamı netleşti. (A Haber Grafik Ekibi)2026 YKS ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler için öğrenci affının kapsamı netleşti. (A Haber Grafik Ekibi)

SON BAŞVURU TARİHİ 9 ARALIK

Öğrenci affına ilişkin düzenleme, 9 Ağustos 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yürürlüğe girdi. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi ise 9 Aralık 2026 olarak belirlendi.

YÖK, uygulamayla ilgili ortaya çıkan tereddüdün giderilmesi amacıyla konuyu Hukuk Müşavirliğinin değerlendirmesine sundu.

Kayıt yaptırmayan öğrenciler de öğrenci affına ilişkin düzenlemeden yararlanabilecek. (A Haber)Kayıt yaptırmayan öğrenciler de öğrenci affına ilişkin düzenlemeden yararlanabilecek. (A Haber)

2026 YKS İLE YERLEŞENLERE İÇİN KRİTİK DEĞERLENDİRME

YÖK Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan değerlendirmede, 2026 YKS kapsamında üniversiteye kayıt hakkı elde eden ancak kayıt işlemini gerçekleştirmeyen öğrencilerin de kanun hükümlerinden yararlanması gerektiği belirtildi. Aynı değerlendirme, üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra 9 Aralık 2026 tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrenciler açısından da yapıldı.

Böylece 2026 YKS sonrasında ortaya çıkan iki farklı durum için de öğrenci affının uygulanabileceği yönünde görüş ortaya çıktı.

Öğrenci affına ilişkin kararın ardından üniversitelere gerekli bildirimler gönderildi.Öğrenci affına ilişkin kararın ardından üniversitelere gerekli bildirimler gönderildi.

YÖK'TEN ÜNİVERSİTELERE BİLDİRİM

Konu, Yükseköğretim Yürütme Kurulunda da ele alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda, 2026 YKS ile kayıt hakkı elde ettiği halde üniversiteye kayıt yaptırmayanların ve kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026 tarihine kadar kendi isteğiyle ilişiğini kesenlerin af hükümlerinden yararlanması uygun görüldü.

YÖK'ün aldığı kararın ardından durum tüm üniversitelere bildirildi.

9 Aralık 2026'dan önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrenciler de kapsamda yer aldı.9 Aralık 2026'dan önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrenciler de kapsamda yer aldı.

KİMLER ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANABİLECEK?

Kararla birlikte 2026 YKS açısından kapsam netleşmiş oldu. Buna göre:

  • 2026 YKS ile üniversiteye kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayan öğrenciler,
  • 2026 YKS ile üniversiteye kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026'dan önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrenciler

öğrenci affına ilişkin kanun hükümlerinden yararlanabilecek.

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