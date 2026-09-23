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İstanbul dahil 14 il için sarı alarm! Meteoroloji uyardı: Rüzgar 60 km/saat olacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul dahil 14 il için sarı alarm! Meteoroloji uyardı: Rüzgar 60 km/saat olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Marmara’nın doğusu ile Düzce, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yağışın kuvvetli olması beklenirken Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında rüzgar 40-60 km/saat hızla esecek.

Sonbahar etkisini iyice hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı son verilere göre, yurdun çok büyük bir bölümü gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Özellikle megakent İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında yaşayanların bugün gökyüzüne bakmadan dışarı adım atmaması gerekiyor. Sıcaklıklar düşüşe geçerken bazı bölgeler için çok kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı geldi.

(MGM)(MGM)

İSTANBUL DAHİL 14 İLDE SARI KOD ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son risk haritasında tam 14 kent sarı kodla işaretlendi. Sarı kod verilen illerde gök gürültülü sağanak yağışların gün boyu etkili olması bekleniyor.

Uyarı listesinde yer alan iller şu şekilde sıralandı:

  • Marmara ve Ege: İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir
  • Batı Karadeniz: Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu
  • Akdeniz Bölgesi: Antalya, Adana, Hatay, Osmaniye

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

BU BÖLGEDE YAŞAYANLAR DİKKAT: YAĞIŞ "ÇOK KUVVETLİ" OLACAK

Yağışların bazı bölgelerde yalnızca sağanak şeklinde kalmayacağı belirtiliyor. Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında çok kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın batısı ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise yağışlar şiddetini artırarak "çok kuvvetli" seviyeye ulaşacak. Meteoroloji; sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların mutlaka tedbirli olmasını istedi.

İstanbul dahil 14 il için sarı alarm! Meteoroloji uyardı: Rüzgar 60 km/saat olacak - 1

KARADENİZ'DE RÜZGAR 60 KM/SAAT HIZA ÇIKACAK

Günün bir diğer önemli başlığı ise rüzgar. Rüzgarın genel olarak kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Orta Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden yer yer kuvvetli, 40-60 km/saat hızla esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji bu nedenle kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmasını istiyor.

İstanbul dahil 14 il için sarı alarm! Meteoroloji uyardı: Rüzgar 60 km/saat olacak - 2

GÜNÜN KRİTİK SAAT DİLİMLERİ

Günün ilk saatlerinden itibaren yağış dalgası batıdan doğuya doğru hareket ediyor:

Saat Aralığı
Beklenen Hava Olayı ve Etki Alanı
06:00 - 12:00 (Sabah)
Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz hattında kuvvetli gök gürültülü sağanaklar etkili olmaya başlıyor. Orta Karadeniz açıklarında sert rüzgar (40-60 km/sa) görülüyor.
12:00 - 18:00 (Öğle)
Yağış kuşağı genişliyor. Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Akdeniz genelinde şimşek aktivitesi ve yerel kuvvetli sağanak sürüyor.
18:00 - 24:00 (Akşam)
Kuvvetli yağış hattı İç Anadolu'nun merkezi ile Orta Karadeniz'e doğru kayıyor. Kastamonu, Düzce, Bartın kıyılarında şiddetli yağış devam ediyor.

İstanbul dahil 14 il için sarı alarm! Meteoroloji uyardı: Rüzgar 60 km/saat olacak - 3

SICAKLIKLAR BATIDA DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 23-29 Eylül tarihleri arasını kapsayan tahmininde de sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği belirtiliyor. Bununla birlikte sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul dahil 14 il için sarı alarm! Meteoroloji uyardı: Rüzgar 60 km/saat olacak - 4

23 EYLÜL BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl Sıcaklık Hava Durumu
Bursa 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Çanakkale 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kırklareli 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul dahil 14 il için sarı alarm! Meteoroloji uyardı: Rüzgar 60 km/saat olacak - 5

EGE

İl Sıcaklık Hava Durumu
Afyonkarahisar 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Uşak 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul dahil 14 il için sarı alarm! Meteoroloji uyardı: Rüzgar 60 km/saat olacak - 6

AKDENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Adana 30°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hatay 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Isparta 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusu ile Hatay batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul dahil 14 il için sarı alarm! Meteoroloji uyardı: Rüzgar 60 km/saat olacak - 7

İÇ ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman ve Sivas hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul dahil 14 il için sarı alarm! Meteoroloji uyardı: Rüzgar 60 km/saat olacak - 8

BATI KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.
Sinop 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

Bölge geneli: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

İstanbul dahil 14 il için sarı alarm! Meteoroloji uyardı: Rüzgar 60 km/saat olacak - 9

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı ve yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

İstanbul dahil 14 il için sarı alarm! Meteoroloji uyardı: Rüzgar 60 km/saat olacak - 10

DOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 26°C Parçalı ve çok bulutlu
Kars 27°C Parçalı ve çok bulutlu
Malatya 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
Van 27°C Parçalı bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul dahil 14 il için sarı alarm! Meteoroloji uyardı: Rüzgar 60 km/saat olacak - 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 34°C Parçalı bulutlu
Mardin 30°C Parçalı bulutlu
Siirt 34°C Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 31°C Parçalı bulutlu

Bölge geneli: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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