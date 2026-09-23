İstanbul dahil 14 il için sarı alarm! Meteoroloji uyardı: Rüzgar 60 km/saat olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Marmara’nın doğusu ile Düzce, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yağışın kuvvetli olması beklenirken Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında rüzgar 40-60 km/saat hızla esecek.
Sonbahar etkisini iyice hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı son verilere göre, yurdun çok büyük bir bölümü gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Özellikle megakent İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında yaşayanların bugün gökyüzüne bakmadan dışarı adım atmaması gerekiyor. Sıcaklıklar düşüşe geçerken bazı bölgeler için çok kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı geldi.
İSTANBUL DAHİL 14 İLDE SARI KOD ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son risk haritasında tam 14 kent sarı kodla işaretlendi. Sarı kod verilen illerde gök gürültülü sağanak yağışların gün boyu etkili olması bekleniyor.
Uyarı listesinde yer alan iller şu şekilde sıralandı:
- Marmara ve Ege: İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir
- Batı Karadeniz: Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu
- Akdeniz Bölgesi: Antalya, Adana, Hatay, Osmaniye
BU BÖLGEDE YAŞAYANLAR DİKKAT: YAĞIŞ "ÇOK KUVVETLİ" OLACAK
Yağışların bazı bölgelerde yalnızca sağanak şeklinde kalmayacağı belirtiliyor. Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında çok kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın batısı ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise yağışlar şiddetini artırarak "çok kuvvetli" seviyeye ulaşacak. Meteoroloji; sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların mutlaka tedbirli olmasını istedi.