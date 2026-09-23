Sonbahar etkisini iyice hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı son verilere göre, yurdun çok büyük bir bölümü gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Özellikle megakent İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında yaşayanların bugün gökyüzüne bakmadan dışarı adım atmaması gerekiyor. Sıcaklıklar düşüşe geçerken bazı bölgeler için çok kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı geldi.

(A Haber Grafik Ekibi)

BU BÖLGEDE YAŞAYANLAR DİKKAT: YAĞIŞ "ÇOK KUVVETLİ" OLACAK

Yağışların bazı bölgelerde yalnızca sağanak şeklinde kalmayacağı belirtiliyor. Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında çok kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın batısı ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise yağışlar şiddetini artırarak "çok kuvvetli" seviyeye ulaşacak. Meteoroloji; sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların mutlaka tedbirli olmasını istedi.