Türkiye'de ağustosta 66 meteorolojik afet yaşandı: Şiddetli yağış ve sel olayları ilk sırayı aldı
Türkiye genelinde ağustos ayında 66 meteorolojik karakterli doğal afet kayda geçti. En fazla olay 28 vakayla şiddetli yağış ve selde görüldü. Dolu, yıldırım, heyelan, fırtına ve hortum da rapora yansıdı. Aylık yağış ortalaması 16,2 kilogram olurken bazı illerde yağışlar mevsim normallerinin 4 katını aştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ağustos Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni, Türkiye'de ay boyunca 66 meteorolojik karakterli doğal afet yaşandığını ortaya koydu. Kayıtların yaklaşık yüzde 42'sini oluşturan 28 şiddetli yağış ve sel olayı ilk sırada yer aldı. Ağustosta 14 dolu, 10 yıldırım düşmesi, 8 heyelan, 5 fırtına ve 1 hortum da kaydedildi. Yağış artışı bazı illerde sel, taşkın, su baskını ve tarım arazilerinde zarara yol açtı.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE SEL 28 OLAYLA İLK SIRADA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ağustosta Türkiye genelinde 66 meteorolojik karakterli doğal afet kayıtlara geçti.
Olay türleri arasında 28 vakayla şiddetli yağış ve sel ilk sırada yer aldı. Aynı dönemde 14 dolu, 10 yıldırım düşmesi, 8 heyelan, 5 fırtına ve 1 hortum olayı raporlandı. Ağustos boyunca kaydedilen meteorolojik afetlerin yaklaşık yüzde 42'sini şiddetli yağış ve sel oluşturdu.
SAĞANAK BAZI KENTLERDE SU BASKINI VE TAŞKINA YOL AÇTI
Kuvvetli yağışların etkisi bazı illerde günlük yaşam ve ulaşımda hissedildi. Giresun'da sağanak sonrası çok sayıda su baskını ve taşkın ihbarı alınırken bazı yollarda ulaşım aksadı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ev ve ambarlarda su baskınları meydana geldi. Adana'da ise yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Ayın son günlerinde Ardahan, Kars ve Erzincan'da etkili olan sağanak ve dolu da bazı bölgelerde sel ve taşkına neden oldu. Tarım arazilerinde de zarar kaydedildi.
BAZI İLLERDE YAĞIŞ NORMALİN 4 KATINI AŞTI
Türkiye genelinde ağustos ayında metrekareye ortalama 16,2 kilogram yağış düştü. Aylık yağış miktarı mevsim normalinin yüzde 10 üzerinde gerçekleşti.
Yağışlar geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 100'den fazla arttı. Karaman, Mersin, Hatay, Kayseri, Adana, Malatya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman ve Bingöl çevrelerinde ölçülen yağış miktarı yer yer mevsim normallerinin 4 katını geçti.