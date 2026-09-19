Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ağustos Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni, Türkiye'de ay boyunca 66 meteorolojik karakterli doğal afet yaşandığını ortaya koydu. Kayıtların yaklaşık yüzde 42'sini oluşturan 28 şiddetli yağış ve sel olayı ilk sırada yer aldı. Ağustosta 14 dolu, 10 yıldırım düşmesi, 8 heyelan, 5 fırtına ve 1 hortum da kaydedildi. Yağış artışı bazı illerde sel, taşkın, su baskını ve tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Olay türleri arasında 28 vakayla şiddetli yağış ve sel ilk sırada yer aldı. Aynı dönemde 14 dolu, 10 yıldırım düşmesi, 8 heyelan, 5 fırtına ve 1 hortum olayı raporlandı. Ağustos boyunca kaydedilen meteorolojik afetlerin yaklaşık yüzde 42'sini şiddetli yağış ve sel oluşturdu.

Ay boyunca ayrıca 14 dolu, 10 yıldırım düşmesi, 8 heyelan, 5 fırtına ve 1 hortum olayı yaşandı.

SAĞANAK BAZI KENTLERDE SU BASKINI VE TAŞKINA YOL AÇTI

Kuvvetli yağışların etkisi bazı illerde günlük yaşam ve ulaşımda hissedildi. Giresun'da sağanak sonrası çok sayıda su baskını ve taşkın ihbarı alınırken bazı yollarda ulaşım aksadı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ev ve ambarlarda su baskınları meydana geldi. Adana'da ise yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ayın son günlerinde Ardahan, Kars ve Erzincan'da etkili olan sağanak ve dolu da bazı bölgelerde sel ve taşkına neden oldu. Tarım arazilerinde de zarar kaydedildi.