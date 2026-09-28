Bakan Fidan Abu Dabi'de! BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Al Nahyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Abu Dabi’de BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. Görüşmede Türkiye-BAE ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmenin son derece verimli olduğunu belirterek "Türkiye olarak, bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyarette bulundu. Bakan Fidan, başkent Abu Dabi'deki temasları çerçevesinde BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.
İKİLİ İLİŞKİLERİN YANI SIRA BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR MASADA
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
"TÜRKİYE OLARAK BÖLGEMİZİN HUZUR VE REFAHI İÇİN DİPLOMATİK TEMASLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE'de gerçekleştirdiği ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, BAE Başkan Yardımcısı Al Nahyan ile yaptığı görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirterek,Türkiye'nin bölgesel dayanışma ve bölgenin refahı açısından diplomatik temaslarını sürdüreceğini ifade etti.
Bakan Fidan'ın açıklamaları ise şöyle:
"New York'ta BM 81. Genel Kurulu çerçevesinde katıldığımız etkinliklerin hemen ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettik.
Abu Dabi'de, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildik. Ayrıca, Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan ile görüşmeler gerçekleştirdik.
Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu.
Türkiye olarak, bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."