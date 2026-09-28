Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatife yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Bilirkişi raporunda, 2021'de kurulan 21 mantar yetiştirme çadırının 2023'te yeni alınmış gibi gösterilerek 34 milyon 20 bin liraya satın alındığı, bu işlem nedeniyle yaklaşık 23 milyon 923 bin lira yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatife ve bağlı şirkete yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında düğmeye basan jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. 9 GÖZALTI Operasyonda aralarında Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Bahadır Acar ve S.S. Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı'nın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. İKİNCİ EL ÇADIRLARI YENİ GİBİ İHALE ETMİŞLER

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına giren 24 Eylül 2026 tarihli bilirkişi raporuna göre, usulsüzlüğün kültür mantarı yetiştirme çadırları üzerinden yapıldığı belirlendi.

Raporda 2021 yılında yapılmış ve halihazırda kullanılmakta olan 21 adet kültür mantarı yetiştirme çadırının 2023 yılında düzenlenen ihaleyle sanki yeni alınmış gibi gösterildiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde sermayesinin tamamı Bolu Belediyesine ait olan Boltartek şirketinin ihale tarihi itibarıyla ikinci el rayiç bedeli KDV dahil 10 milyon 97 bin 189 TL olan çadır sistemini kooperatiften 34 milyon 20 bin TL'ye satın aldığı ortaya çıktı.