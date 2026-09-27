Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi İzmir’deki cezaevinde öldü
Organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi Zafer Boyun, İzmir’de tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Zafer Boyun, 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 müebbet hapis ile 681 yıl hapis cezası almıştı.
Organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi olan Zafer Boyun, sabah saatlerinde cezaevinde kalp krizi geçirdi. Zafer Boyun, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
12 MÜEBBET VE 681 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre Zafer Boyun, Barış Boyun organize suç örgütü ve Daltonlar organize suç örgütüyle ilgili 362 sanıklı davanın sanıkları arasındaydı.
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Aralık 2025'teki karar duruşmasında Zafer Boyun'un 7 kez "tasarlayarak kasten öldürme" ve 5 kez de "kasten öldürme" suçundan 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.
Zafer Boyun'a başka suçlardan da toplam 681 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Boyun, kaçma hazırlığı yaparken Nisan 2023'te İstanbul Silivri'de yakalanmıştı.