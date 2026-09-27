Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre Zafer Boyun, Barış Boyun organize suç örgütü ve Daltonlar organize suç örgütüyle ilgili 362 sanıklı davanın sanıkları arasındaydı.

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun, 2024 yılında İtalya'nın Viterbo şehrinde yakalandı. (Fotoğraf: DHA)

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Aralık 2025'teki karar duruşmasında Zafer Boyun'un 7 kez "tasarlayarak kasten öldürme" ve 5 kez de "kasten öldürme" suçundan 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

Zafer Boyun'a başka suçlardan da toplam 681 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Boyun, kaçma hazırlığı yaparken Nisan 2023'te İstanbul Silivri'de yakalanmıştı.