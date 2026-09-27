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Başkan Erdoğan'dan 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü mesajı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü dolayısıyla, "Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır." mesajını paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü için sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır."

Başkan Erdoğan'dan 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü mesajı - 1

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