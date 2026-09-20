Yeni nesil suç çeteleri soruşturmasında gelişme! Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutulandı

Ankara’da son bir hafta içinde “yakarak mala zarar verme” ve “silahla kasten yaralama” suçlarını gerçekleştirdikleri belirlenen, “yeni nesil suç örgütleri”yle irtibatlı 5 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlı, tutuklama talebiyle çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.