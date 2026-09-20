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Yeni nesil suç çeteleri soruşturmasında gelişme! Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutulandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeni nesil suç çeteleri soruşturmasında gelişme! Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutulandı

Ankara’da son bir hafta içinde “yakarak mala zarar verme” ve “silahla kasten yaralama” suçlarını gerçekleştirdikleri belirlenen, “yeni nesil suç örgütleri”yle irtibatlı 5 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlı, tutuklama talebiyle çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Ankara'da suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yeni nesil suç örgütleri"yle irtibatlı olduğu belirlenen şüphelileri mercek altına aldı.

1 HAFTADA PEŞ PEŞE SUÇLAR

Yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüphelinin son bir hafta içerisinde "yakarak mala zarar verme" ve "silahla kasten yaralama" suçlarını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun ardından yakalanan 5 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 5 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

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