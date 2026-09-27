Kabine'nin ekonomi gündeminde ise 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturması öne çıkacak. (AA)



BAKAN ŞİMŞEK SUNUM YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuyla ilgili yoğun bir temas trafiğinde olduğunu belirten Kuşkapan, "Bakan Mehmet Şimşek, transferler ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler ve toplantılar gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan da New York'ta basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği söyleşide konuya ilişkin Türk ekonomisine yönelik bir riskin olmadığını söylemişti. Bakan Şimşek'in de toplantılarda elde edilen verilere ilişkin Kabine toplantısında bir sunum yapması bekleniyor" ifadelerini kullandı.