Kabine Toplantısı yarın! Fon krizi ve Terörsüz Türkiye süreci masada
Yeni haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri, kamuoyunda “fon krizi” olarak bilinen ve 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, transferler ve yatırımcılara yapılacak ödemeler konusunda kurumlarla gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen verileri Kabine'ye sunması bekleniyor. Kabine'de Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecine ilişkin gelişmeler ele alınırken, Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği de masaya yatırılacak.
Yeni haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun gündemle toplanacak.
ANA GÜNDEM FON MAĞDURLARI VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Toplantının ana omurgasını New York temaslarının oluşturacağını belirten A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan, "Kabine yarın Başkan Erdoğan'ın önderliğinde toplanıyor. Masada elbette Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun sonuçları, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve kamuoyunda fon krizi olarak bilinen, 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma gibi konular geniş bir şekilde yer alacak" ifadelerini kullandı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE IRAK'TAKİ SON DURUM MASADA
Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiğinde terörle mücadelenin kilit rol oynadığını hatırlatan Kuşkapan, "Başkan Erdoğan'ın görüşmelerinden biri de terörsüz bölge hedefi doğrultusunda kritik bir anlaşmaya sahne olmuştu. Türkiye ve Irak, güvenlik alanında iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda iki ülke anlaştı. Böylece PKK'nın Sincar'dan çıkacağı ve Başika'nın Irak'a devredileceği duyuruldu" dedi.
Sürecin yakından izlendiğini vurgulayan Kuşkapan, örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye adımlarının teyidinin aralıksız sürdüğünü belirterek, bu meselenin hem Kabine'de hem de bu hafta düzenlenecek Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) masaya yatırılacağını aktardı.
455 BİN YATIRIMCIYI İLGİLENDİREN 'FON KRİZİ'
Ekonomideki son gelişmelerin de Kabine'nin öncelikli maddelerinden biri olduğunu dile getiren Kuşkapan, "Kamuoyunda fon krizi olarak adlandırılan ve 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturması da yine Kabine'nin önemli başlıkları arasında yerini almış olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturmasında operasyonlar bir yandan devam ediyor" açıklamasında bulundu.