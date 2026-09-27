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Başkan Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi mesajı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi mesajı

Başkan Erdoğan, yayımladığı mesajla Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla sanal medya hesabından mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan mesajında, "Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, bu şanlı zaferle Akdeniz'i Türk gölü hâline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa'yı kahraman leventleriyle birlikte rahmetle yâd ediyorum. Kahraman denizcilerimize üstlendikleri görevlerde Allah'tan muvaffakiyet diliyor, her birine selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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#Recep Tayyip Erdoğan #Preveze Deniz Zaferi
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