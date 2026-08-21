Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar Yargıtay'dan geldi: Fahiş kiraya iade yolu açıldı!
Ankara'nın Polatlı ilçesinde tahliye ve elektrik kesintisi tehdidiyle fazla kira ödediğini belirten kiracının açtığı davada Yargıtay'dan emsal nitelikte karar çıktı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, davanın adından çok ileri sürülen vakıalar ile talebin gerçek içeriğinin dikkate alınması gerektiğini belirterek yerel mahkeme kararını kanun yararına bozdu.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kiracı, tahliye ve elektrik kesintisi tehditleri nedeniyle fazla kira ödemek zorunda kaldığını belirterek ödediği fazla bedelin iadesi için dava açtı.
YEREL MAHKEME DAVAYI REDDETTİ
Davayı değerlendiren Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesi, icra tehdidi bulunmadığı gerekçesiyle kiracının talebini reddetti.
Kararın kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, kararın yanlış ve hakkaniyete aykırı olduğu gerekçesiyle dosyayı kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay'a taşıdı.
YARGITAY KARARI KANUN YARARINA BOZDU
Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığının başvurusunu kabul ederek yerel mahkemenin kararını kanun yararına bozdu.
Kararda, davanın hukuken nasıl adlandırıldığından çok davacının ileri sürdüğü vakıaların ve talebin gerçek içeriğinin dikkate alınması gerektiği vurgulandı.