Sabah'ın haberine göre, Yargıtay'ın kararında, kiracının baskı altında fazla kira ödediğini ortaya koyması hâlinde söz konusu ödemenin hukuki dayanağının ve fazla bedelin kiracıya iade edilip edilmeyeceğinin esas yönünden araştırılması gerektiğine dikkat çekildi.

"DAVANIN ADI DEĞİL, ÖZÜ ÖNEMLİ"

Avukat Erdal Kılbaşoğlu, Yargıtay'ın yaklaşımının önemli bir hukuki mesaj içerdiğini belirtti.

Kararın temel noktasının davanın şekli olarak nasıl adlandırıldığından ziyade uyuşmazlığın gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılması olduğunu ifade eden Kılbaşoğlu, "Etikete değil, içeriğe bakılması lazım. Davanın adı değil, özü önemli." ifadelerini kullandı.