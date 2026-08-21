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Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar Yargıtay'dan geldi: Fahiş kiraya iade yolu açıldı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar Yargıtay'dan geldi: Fahiş kiraya iade yolu açıldı!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tahliye ve elektrik kesintisi tehdidiyle fazla kira ödediğini belirten kiracının açtığı davada Yargıtay'dan emsal nitelikte karar çıktı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, davanın adından çok ileri sürülen vakıalar ile talebin gerçek içeriğinin dikkate alınması gerektiğini belirterek yerel mahkeme kararını kanun yararına bozdu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kiracı, tahliye ve elektrik kesintisi tehditleri nedeniyle fazla kira ödemek zorunda kaldığını belirterek ödediği fazla bedelin iadesi için dava açtı.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar Yargıtay'dan geldi: Fahiş kiraya iade yolu açıldı! - 1

YEREL MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Davayı değerlendiren Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesi, icra tehdidi bulunmadığı gerekçesiyle kiracının talebini reddetti.

Kararın kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, kararın yanlış ve hakkaniyete aykırı olduğu gerekçesiyle dosyayı kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay'a taşıdı.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar Yargıtay'dan geldi: Fahiş kiraya iade yolu açıldı! - 2

YARGITAY KARARI KANUN YARARINA BOZDU

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığının başvurusunu kabul ederek yerel mahkemenin kararını kanun yararına bozdu.

Kararda, davanın hukuken nasıl adlandırıldığından çok davacının ileri sürdüğü vakıaların ve talebin gerçek içeriğinin dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar Yargıtay'dan geldi: Fahiş kiraya iade yolu açıldı! - 3

FAZLA ÖDEMENİN HUKUKİ DAYANAĞI ARAŞTIRILACAK

Sabah'ın haberine göre, Yargıtay'ın kararında, kiracının baskı altında fazla kira ödediğini ortaya koyması hâlinde söz konusu ödemenin hukuki dayanağının ve fazla bedelin kiracıya iade edilip edilmeyeceğinin esas yönünden araştırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar Yargıtay'dan geldi: Fahiş kiraya iade yolu açıldı! - 4

"DAVANIN ADI DEĞİL, ÖZÜ ÖNEMLİ"

Avukat Erdal Kılbaşoğlu, Yargıtay'ın yaklaşımının önemli bir hukuki mesaj içerdiğini belirtti.

Kararın temel noktasının davanın şekli olarak nasıl adlandırıldığından ziyade uyuşmazlığın gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılması olduğunu ifade eden Kılbaşoğlu, "Etikete değil, içeriğe bakılması lazım. Davanın adı değil, özü önemli." ifadelerini kullandı.

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