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Türkiye'ye sokulmak istenen 40 kilo uyuşturucu sınırda yakalandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'ye sokulmak istenen 40 kilo uyuşturucu sınırda yakalandı

Bulgaristan'da Türkiye'ye geçiş yapmak üzere Lesovo Sınır Kapısı'na gelen treylerli çekici kamyonda arama yapıldı. Aracın yakıt deposuna gizlenmiş paketlerde 20 kilogram kokain ve 20 kilogram esrar olmak üzere toplam 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon, Bulgaristan Gümrük İdaresi ile Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bulgaristan Gümrük İdaresi ile İçişleri Bakanlığı Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye doğru seyir halinde olan treylerli çekici kamyonu Lesovo Sınır Kapısı'nda durdurdu.

Araçta detaylı arama gerçekleştiren ekipler, uyuşturucu maddelerin yakıt deposuna gizlendiğini belirledi. Depoda bulunan paketler tek tek çıkarılarak incelendi.

1280x960Türkiye'ye sokulmak istenen 20 kilo esrar ve 20 kilo kokain (Foto: İHA)Türkiye'ye sokulmak istenen 20 kilo esrar ve 20 kilo kokain (Foto: İHA)

20 KİLO KOKAİN, 20 KİLO ESRAR

Yapılan kontroller sonucunda 20 kilogram kokain ve 20 kilogram esrar ele geçirildi. Böylece aracın yakıt deposunda gizlenen toplam uyuşturucu miktarının 40 kilogram olduğu tespit edildi.

Türkiye'ye sokulmak istenen 20 kilo esrar ve 20 kilo kokain (Foto: İHA)Türkiye'ye sokulmak istenen 20 kilo esrar ve 20 kilo kokain (Foto: İHA)

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Operasyonun ayrıntıları, Lesovo Sınır Kapısı'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamalarda Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Kıdemli Komiser Darin Kostov, Gümrük Dairesi Müdür Yardımcısı Stefan Bakalov ve Yambol Bölge Savcısı Doychin Doychev yer aldı.

Türkiye'ye sokulmak istenen 20 kilo esrar ve 20 kilo kokain (Foto: İHA)Türkiye'ye sokulmak istenen 20 kilo esrar ve 20 kilo kokain (Foto: İHA)

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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#Bulgaristan #Kokain
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