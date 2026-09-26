Türkiye'ye sokulmak istenen 40 kilo uyuşturucu sınırda yakalandı

Bulgaristan'da Türkiye'ye geçiş yapmak üzere Lesovo Sınır Kapısı'na gelen treylerli çekici kamyonda arama yapıldı. Aracın yakıt deposuna gizlenmiş paketlerde 20 kilogram kokain ve 20 kilogram esrar olmak üzere toplam 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon, Bulgaristan Gümrük İdaresi ile Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.