Denetimler sırasında okul önünde bıçak, tespih ve saat sattığı belirlenen bir seyyar satıcıya müdahale edildi. Ekipler, tezgahta bulunan ve "sustalı" olarak tabir edilen bıçakların satışını engelleyerek ürünlere el koydu.

Ekipler sustalıların satışına engel oldu. (Foto: İHA)

TEZGAHLAR KALDIRILDI, ARAÇLAR UZAKLAŞTIRILDI

Okul çevrelerinde devam eden denetimlerde satış yaptığı belirlenen bazı tezgahlara da el konuldu. Ekipler ayrıca okul çevresinde bulunan araçların bölgeden uzaklaştırılmasını sağladı.

Maltepe Belediyesi ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimlerinin sürdüğü bildirildi.