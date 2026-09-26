Zabıta ekipleri okul önünde bıçak satan seyyar satıcıya müdahale etti
İstanbul Maltepe’de okul çevresinde denetim yapan zabıta ekipleri, öğrencilere bıçak, tespih ve saat satan seyyar satıcıya müdahale etti. Tezgâha el koyan ekipler, durumu polise bildirirken satıcı hakkında işlem başlatıldı.
Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okullarda son dönemde yaşanan olayların ardından okul ve çevrelerindeki denetimlerini artırdı.
Ekipler, gün boyunca okulların çevresinde devriye gezerek okul önleri ve yakınlarında incelemelerde bulunuyor. Denetimlerde özellikle öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atabilecek seyyar satıcılara yönelik kontroller gerçekleştiriliyor.
SUSTALI BIÇAKLARA EL KONULDU
Denetimler sırasında okul önünde bıçak, tespih ve saat sattığı belirlenen bir seyyar satıcıya müdahale edildi. Ekipler, tezgahta bulunan ve "sustalı" olarak tabir edilen bıçakların satışını engelleyerek ürünlere el koydu.
Durumun polise bildirilmesinin ardından seyyar satıcı hakkında işlem başlatıldı.
TEZGAHLAR KALDIRILDI, ARAÇLAR UZAKLAŞTIRILDI
Okul çevrelerinde devam eden denetimlerde satış yaptığı belirlenen bazı tezgahlara da el konuldu. Ekipler ayrıca okul çevresinde bulunan araçların bölgeden uzaklaştırılmasını sağladı.
Maltepe Belediyesi ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimlerinin sürdüğü bildirildi.