Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan şüpheli Arda Birinci’nin siber laboratuvarda incelenen dijital materyallerinde sarsıcı bulgulara ulaşıldı. Deşifre edilen mesaj içeriklerinde, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem’le, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık dev bir rüşvet ödemesi ve iade tartışması yapıldığı, ayrıca şüpheliye ait, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyeleriyle çekilmiş samimi görüntülerin bulunduğu saptandı.

Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının dördüncü dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin dijital materyallerinden dikkat çekici yazışmalar çıktı. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le gerçekleştirildiği belirtilen mesajlarda, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde "iş takibi" yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık ödeme yapıldığı ileri sürüldü.

Mesaj içeriklerinde söz konusu işin sonuçlandırılamadığı, ardından paranın geri verilmesinin gündeme geldiği ve iade konusunda tartışma yaşandığı görülüyor. Dijital materyallerde kumar içerikli konuşmalar, kadın teminine aracılık edildiğine yönelik görüşmeler ve Birinci'nin Ayhan Bora Kaplan ve Cengiz Haliç'le çekilmiş görüntüleri de yer aldı.

MUSTAFA ERDEM'LE YAZIŞMALAR MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın dördüncü dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin telefonu ve diğer dijital materyalleri incelemeye alındı. Kayıtlarda Birinci'nin bazı siyasetçiler ve kamu görevlileriyle yaptığı belirtilen yazışmalara ulaşıldı.

Dijital incelemede öne çıkan kayıtlar arasında, güncel TBMM kayıtlarında Yeni Parti Antalya Milletvekili olarak yer alan Mustafa Erdem'le gerçekleştirildiği belirtilen görüşmeler bulunuyor.

Birinci'nin telefonundaki bazı mesajlarda Erdem'e doğrudan hitap edildiği, Muhittin Böcek lehine yürütülmesi planlanan süreç ile 5 milyon dolarlık ödeme meselesinin birlikte konuşulduğu görülüyor.

ADLİ TIP SÜRECİ İÇİN RÜŞVET İDDİASI

İncelenen mesajların içeriğine göre 5 milyon doların, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinden sonuç alınmasına yönelik "iş takibi" amacıyla verildiği ileri sürülüyor.

Yazışmalarda işin sonuçlandırılamadığı ve bunun üzerine 5 milyon doların geri verilmesinin gündeme geldiği belirtiliyor. Para iadesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığına ilişkin ifadeler de mesajlarda yer alıyor.

Mesajlardan birinde Mustafa Erdem'e hitaben, "Sayın vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için..." ifadesinin kullanıldığı görülüyor.

BEŞ MİLYON DOLARIN AKIBETİ ARAŞTIRILACAK

Aynı mesaj trafiğinde Murat Etöz'ün de adı geçiyor. Yazışmalarda 5 milyon dolarlık paranın akıbeti ve iadesi tartışılırken konunun parti yönetimine ve medyaya taşınacağı yönünde ifadeler bulunuyor.

Soruşturma kapsamında yanıtı aranacak başlıca konular şöyle sıralanıyor:

İncelenecek konu Araştırmanın odağı Paranın kaynağı 5 milyon doların kim tarafından temin edildiği Para trafiği Ödemenin kime veya kimlere ulaştırıldığı Şüpheli bağlantıları Mustafa Erdem ve Murat Etöz'ün süreçteki konumları Adli Tıp iddiası Herhangi bir girişimde bulunulup bulunulmadığı Para iadesi İşin sonuçlanmaması sonrası ödeme yapılıp yapılmadığı İnceleme araçları Mali kayıtlar, HTS verileri ve dijital materyaller

"BACANAKLAR" GRUBUNDAKİ KUMAR MESAJLARI

Birinci'nin telefonunda bulunduğu belirtilen "Bacanaklar" adlı WhatsApp grubundaki bazı yazışmalarda da Mustafa Erdem'in ismi geçiyor.

17 Nisan 2024 tarihli olduğu belirtilen konuşmada, telefonda "Mustafa Erdem CHP Antalya Vekil" şeklinde kayıtlı hesaptan "Biz kumara gidiyoruz" mesajının gönderildiği görülüyor.

Mesajın ardından üzerinde poker fişlerinin bulunduğu bir masa görüntüsünün paylaşıldığı, konuşmanın devamında "5000 söyle geliyom" ve "Seviliyorsunuz gençler" ifadelerinin kullanıldığı belirtiliyor.

Mustafa Erdem'in halen Yeni Parti Antalya Milletvekili olduğu, "CHP Antalya Vekil" ifadesinin ise telefon rehberindeki kayıt isminden kaynaklandığı aktarılıyor.

Birinci'nin telefonundan çıkan başka bir konuşmada da kumar ve borçlanmaya ilişkin mesajlar yer alıyor. Yazışmada "Oğuz'un götürdüğü yer, aynı oynadığımız yer." ifadesinin ardından yöneltilen "Çok mu verdin?" sorusuna, "Evet, hatta yüz elli beş borçlandım. Tektim, hırs yaptım." yanıtı veriliyor. Konuşmanın devamında "Abi yalnız oynama artık" ve "Mekân değiştirelim biraz" ifadeleri bulunuyor.

AYHAN BORA KAPLAN VE CENGİZ HALİÇ'LE GÖRÜNTÜLER

Dijital materyallerde Arda Birinci'nin, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık avukat Cengiz Haliç'le çekilmiş fotoğrafları da bulundu.

Birinci'nin Kaplan ve Haliç'le yakın pozlar verdiği görüntülerin hangi tarihte ve nerede çekildiği araştırılacak. Taraflar arasındaki ilişkinin niteliği de dijital veriler ve soruşturma dosyasındaki diğer deliller üzerinden incelenecek.

SİYASETÇİ VE KAMU GÖREVLİLERİYLE İRTİBATLAR İNCELENİYOR

Dijital materyallerde adı geçen Murat Etöz'ün son operasyon kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Etöz'ün, Mustafa Erdem'le bağlantılı mesajlarda geçen 5 milyon dolarlık para meselesindeki konumu ile diğer şüphelilerle ilişkileri araştırılıyor.

Birinci'nin bazı siyasetçiler ve kamu görevlileriyle gerçekleştirdiği başka yazışmalar da incelemeye alındı. Mesajlarda şüphelinin bazı kişilerle kadınlar konusunda irtibat kurduğu ve kadın teminine aracılık edildiğine yönelik görüşmeler bulunduğu ileri sürüldü.

Bu konuşmaların kimlerle, hangi tarihlerde ve hangi kapsamda yapıldığına ilişkin inceleme devam ediyor.

DİJİTAL KAYITLAR MALİ HAREKETLERLE KARŞILAŞTIRILACAK

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Mustafa Erdem'le gerçekleştirildiği belirtilen yazışmaların dijital ve mali boyutları birlikte incelenecek.

Muhittin Böcek lehine Adli Tıp'ta iş takibi yapıldığı iddiası, mesajlarda geçen 5 milyon doların kaynağı ve akıbeti, gündeme gelen para iadesi ile Mustafa Erdem ve Murat Etöz arasındaki irtibatlar ayrı ayrı araştırılacak.

Arda Birinci'nin Ayhan Bora Kaplan ve Cengiz Haliç'le görüntülerinin çekildiği dönem ile taraflar arasındaki ilişkinin soruşturmadaki diğer kişilerle bağlantısı da inceleme konusu olacak.

Telefon trafiği, mesaj kayıtları, banka hareketleri ve üçüncü kişiler üzerinden yapıldığı değerlendirilen para transferleri karşılaştırılarak mesaj içeriklerinin arka planı ortaya çıkarılmaya çalışılacak.