Ekiplerin uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları 22 Eylül'de de farklı ilçelerde devam etti.

Operasyonların en dikkat çeken sonuçlarından biri ise ele geçirilen uyuşturucu miktarı oldu. Ekipler toplam 551 kilo 450 gram metamfetamin ile 40,5 kilogram sentetik kannabinoid (AM-2201) ham maddesi ele geçirdi.

(Foto: İHA)

EĞLENCE MEKANLARI VE VALE NOKTALARI MERCEK ALTINDA

22 Eylül sabahı Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer'de kapsamlı bir narkotik operasyonu düzenlendi.

Eğlence mekanları, restoranlar, tekel bayileri, vale noktaları ve sokak satıcılarına yönelik çalışmada 176 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında 8 mekan ile 5 vale noktası da incelemeye alındı.

ÇATI KATINDAN 272 KİLO METAMFETAMİN ÇIKTI

Aynı gün öğleden sonra gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise 272 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda 3'ü İran vatandaşı olmak üzere 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Esenyurt'ta bir çatı katında kaldıkları ve burada deterjan ile sabun üretimi yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.