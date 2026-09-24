İstanbul’da zehir tacirlerine darbe! 188 şüpheli yakalandı, yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul’da 21-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenen narkotik operasyonlarında 188 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 551 kilo 450 gram metamfetamin ile 40,5 kilogram sentetik kannabinoid (AM-2201) ham maddesi ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu üretiminde kullanılabilecek yüzlerce kilogram kimyasal madde de bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürdü.
21-23 Eylül tarihleri arasında farklı ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 188 şüpheli yakalandı.
Operasyonların en dikkat çeken sonuçlarından biri ise ele geçirilen uyuşturucu miktarı oldu. Ekipler toplam 551 kilo 450 gram metamfetamin ile 40,5 kilogram sentetik kannabinoid (AM-2201) ham maddesi ele geçirdi.
TEK OPERASYONDA 224 KİLO METAMFETAMİN
Operasyonların ilki 21 Eylül akşamı gerçekleştirildi. Düzenlenen çalışmada 224 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Ekiplerin uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları 22 Eylül'de de farklı ilçelerde devam etti.
EĞLENCE MEKANLARI VE VALE NOKTALARI MERCEK ALTINDA
22 Eylül sabahı Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer'de kapsamlı bir narkotik operasyonu düzenlendi.
Eğlence mekanları, restoranlar, tekel bayileri, vale noktaları ve sokak satıcılarına yönelik çalışmada 176 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında 8 mekan ile 5 vale noktası da incelemeye alındı.
ÇATI KATINDAN 272 KİLO METAMFETAMİN ÇIKTI
Aynı gün öğleden sonra gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise 272 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda 3'ü İran vatandaşı olmak üzere 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Esenyurt'ta bir çatı katında kaldıkları ve burada deterjan ile sabun üretimi yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.
MATBAA GÖRÜNÜMLÜ İŞ YERİNDEN BONZAİ HAM MADDESİ ÇIKTI
Bağcılar'da 22 Eylül akşamı düzenlenen operasyonda ise dikkat çeken bir adres ortaya çıkarıldı.
Matbaa görünümü verilen iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, üst katta sentetik kannabinoid (AM-2201) ham maddesi üretildiğini tespit etti.
Operasyonda 40,5 kilogram AM-2201 ile yaklaşık 300-400 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Ele geçirilen AM-2201 ham maddesinin yaklaşık 4 ton 500 kilogram bonzai üretiminde kullanılabileceği değerlendirildi.
Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
ESENYURT'TA 55 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
23 Eylül'de Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 55 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda İran vatandaşı 1 şüpheli yakalandı.
Aynı gün Arnavutköy'de de uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Diyarbakır'dan İstanbul'a getirildiği belirlenen toz esrarın satışa hazırlanması amacıyla kullanıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Çalışmada 1 şüpheli yakalandı.
İZLERİNİ TOPLU TAŞIMAYLA KAYBETMEYE ÇALIŞTILAR
Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sırasında şüphelilerin izlerini kaybettirmek için toplu taşıma araçlarını kullandıkları da belirlendi.
Uyuşturucu üretimi yapılan iş yerlerine ise bazı şüphelilerin yalnızca faaliyet sırasında gittikleri tespit edildi.
Üç günlük operasyonların ardından yakalanan toplam 188 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.