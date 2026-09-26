Meteoroloji'den 5 günlük haritalı uyarı: Trakya'dan giren soğuk hava dalgası tüm yurdu saracak! Sıcaklıklar çakılıyor
Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava sistemi Türkiye'yi etkisi altına alacak. Trakya'dan yurda giriş yapması beklenen sistemle birlikte yeni haftada sıcaklıkların 4 ila 5 derece düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaşırken, gök gürültülü sağanak yağışların yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor.
Türkiye, bu akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Trakya'dan yurda giriş yapacak olan sistem, yağışların ardından sıcaklıkları hızla düşürecek. Yeni haftada batı ve iç bölgelerde dondurucu bir serinlik hakim olacak.
TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPACAK PAZAR GÜNÜ YURDA YAYILACAK
Meteoroloji tahminlerine göre soğuk hava dalgası bu akşam saatlerinde Trakya sınırından Türkiye'ye adım atıyor. Pazar günü itibarıyla etkisini iyice artıracak olan sistem; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısını sağanak yağışların etkisi altına alacak.
YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR 4 İLA 5 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Yağışlı sistemin ardından hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri batı ve iç kesimlerde termometrelerin 4 ila 5 derece birden azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sıcaklık değişimleri ve sağanak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
5 GÜNLÜK HARİTA PAYLAŞILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük haritalı hava tahmin raporunu yayımladı. Hafta sonu Trakya'dan yurda giriş yapacak serin ve yağışlı hava dalgası, yeni haftayla birlikte Türkiye'nin neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak yağışlara dönüşecek.