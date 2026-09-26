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Meteoroloji'den 5 günlük haritalı uyarı: Trakya'dan giren soğuk hava dalgası tüm yurdu saracak! Sıcaklıklar çakılıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji'den 5 günlük haritalı uyarı: Trakya'dan giren soğuk hava dalgası tüm yurdu saracak! Sıcaklıklar çakılıyor

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava sistemi Türkiye'yi etkisi altına alacak. Trakya'dan yurda giriş yapması beklenen sistemle birlikte yeni haftada sıcaklıkların 4 ila 5 derece düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaşırken, gök gürültülü sağanak yağışların yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor.

Türkiye, bu akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Trakya'dan yurda giriş yapacak olan sistem, yağışların ardından sıcaklıkları hızla düşürecek. Yeni haftada batı ve iç bölgelerde dondurucu bir serinlik hakim olacak.

TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPACAK PAZAR GÜNÜ YURDA YAYILACAK

Meteoroloji tahminlerine göre soğuk hava dalgası bu akşam saatlerinde Trakya sınırından Türkiye'ye adım atıyor. Pazar günü itibarıyla etkisini iyice artıracak olan sistem; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısını sağanak yağışların etkisi altına alacak.

Meteoroloji'den 5 günlük haritalı uyarı: Trakya'dan giren soğuk hava dalgası tüm yurdu saracak! Sıcaklıklar çakılıyor - 1

YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR 4 İLA 5 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Yağışlı sistemin ardından hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri batı ve iç kesimlerde termometrelerin 4 ila 5 derece birden azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sıcaklık değişimleri ve sağanak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji'den 5 günlük haritalı uyarı: Trakya'dan giren soğuk hava dalgası tüm yurdu saracak! Sıcaklıklar çakılıyor - 2

5 GÜNLÜK HARİTA PAYLAŞILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük haritalı hava tahmin raporunu yayımladı. Hafta sonu Trakya'dan yurda giriş yapacak serin ve yağışlı hava dalgası, yeni haftayla birlikte Türkiye'nin neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak yağışlara dönüşecek.

Meteoroloji'den 5 günlük haritalı uyarı: Trakya'dan giren soğuk hava dalgası tüm yurdu saracak! Sıcaklıklar çakılıyor - 3

26 Eylül Cumartesi: Yağışlı sistem kuzeybatı sınırından yurda giriş yapacak. Trakya kesiminde gök gürültülü sağanak yağışlar başlarken; Marmara'nın geneli, Ege, İç Anadolu ve Doğu Bölgesi parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek.

Meteoroloji'den 5 günlük haritalı uyarı: Trakya'dan giren soğuk hava dalgası tüm yurdu saracak! Sıcaklıklar çakılıyor - 4

27 Eylül Pazar: Yağışlı hava etki alanını hızla genişletecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Karadeniz kıyı hattı gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise parçalı bulutlu hava hakim.

Meteoroloji'den 5 günlük haritalı uyarı: Trakya'dan giren soğuk hava dalgası tüm yurdu saracak! Sıcaklıklar çakılıyor - 5

28 Eylül Pazartesi: Soğuk ve yağışlı hava tüm yurda yayılacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin tamamında şimşekli ve gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Sadece Doğu Anadolu'nun en doğusu ile Güneydoğu parçalı bulutlu kalacak.

Meteoroloji'den 5 günlük haritalı uyarı: Trakya'dan giren soğuk hava dalgası tüm yurdu saracak! Sıcaklıklar çakılıyor - 6

29 Eylül Salı: Yağışlı sistem iç ve doğu kesimlere kayacak. Ege kıyılarında hava parçalı bulutluya dönerken; Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar mesaisini sürdürecek.

Meteoroloji'den 5 günlük haritalı uyarı: Trakya'dan giren soğuk hava dalgası tüm yurdu saracak! Sıcaklıklar çakılıyor - 7

30 Eylül Çarşamba: Sistem yurdu terk etmeyecek. Kıyı Ege ve Güneydoğu'nun güneyi hariç; ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini hissettirmeye devam edecek.

Meteoroloji'den 5 günlük haritalı uyarı: Trakya'dan giren soğuk hava dalgası tüm yurdu saracak! Sıcaklıklar çakılıyor - 8

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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GÜNEŞE VEDA: YAĞIŞLAR HAFTA BOYUNCA SÜRECEK

Yağışlı sistemin sadece hafta sonuyla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Önümüzdeki haftada; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe hatta cumartesi gününe kadar İstanbul'da eksik olmayan yağışlı bir hava söz konusu. Sıcaklıklar 20 derecenin altına inmeye başlıyor, gece sıcaklıkları 14 derecelere kadar gerilemiş durumda olacak. Önümüzdeki hafta hemen hemen her gün yağış var" dedi.

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Hafta ortasında hava koşullarının daha da sertleşeceğine dikkat çeken Adil Tek, "Salı ve çarşamba günü kuvvetli fırtınayla birlikte dolu yağışı, o süper hücremsi oluşumlar, yani kuvvetli konvektif diye adlandırdığımız fırtına hücrelerinin oluşma olasılığı da bulunuyor. Tabii bunlar hafta içinde günler yaklaştıkça daha da netleşecek. Ancak Avrupa üzerindeki yüksek basıncın kenarında bulunuyoruz ve Karadeniz üzerinden sürekli kutupsal serin hava geliyor. Deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olması sebebiyle kuvvetli yağışlar beraberinde gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

SAĞANAK TÜM YURDA YAYILACAK

Sistemin Türkiye genelindeki etkisini de açıklayan Adil Tek, "İstanbul'la birlikte yurdun batı bölgeleri; yani Marmara geneli, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'e kadar sarkan yağışlı havayı göreceğiz. Ege'nin güneyi hariç olmak üzere, İç Ege'de özellikle Uşak, Afyon, Kütahya çevreleri ve Marmara'nın tamamı; Trakya'dan Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve güneye doğru Bursa, Balıkesir, Yalova gibi illerimiz yağış alacak. Güneydoğu Anadolu'da yağış biraz daha az görünse de çarşamba günü orada da yağış göreceğiz. Sıcaklıklar batı bölgelerde normallerin altına inecek" açıklamasını yaptı.

KAR BEKLENİYOR MU? KIŞ MEVSİMİ NASIL GEÇECEK?

Mevsimin ilk soğuk hava dalgasıyla birlikte kar ihtimaline de değinen Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Yağışların gelmesiyle birlikte akıllara kar yağışı beklentisi geliyor ancak kar yağışı beklentimiz aslında yok. Serin bir sonbahara artık girmiş durumdayız. Bu serin hava periyodu yaklaşık 2 hafta sürecek. Ekim ayının son periyodu ve kasım ayında ise sıcaklıklar yeniden ortalamaların üzerine çıkacak. Çok sert bir kış mı bekliyor derseniz; hayır, geçen seneki kışa benzer bir kış bizleri bekliyor" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 26°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 25°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 22°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 5 günlük haritalı uyarı: Trakya'dan giren soğuk hava dalgası tüm yurdu saracak! Sıcaklıklar çakılıyor - 9

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 28°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK 25°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den 5 günlük haritalı uyarı: Trakya'dan giren soğuk hava dalgası tüm yurdu saracak! Sıcaklıklar çakılıyor - 10

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimlerinin, gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 34°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 31°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 26°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 5 günlük haritalı uyarı: Trakya'dan giren soğuk hava dalgası tüm yurdu saracak! Sıcaklıklar çakılıyor - 11

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 24°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 5 günlük haritalı uyarı: Trakya'dan giren soğuk hava dalgası tüm yurdu saracak! Sıcaklıklar çakılıyor - 12

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA 23°C

Parçalı bulutlu

RİZE 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 5 günlük haritalı uyarı: Trakya'dan giren soğuk hava dalgası tüm yurdu saracak! Sıcaklıklar çakılıyor - 13

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 26°C

Parçalı bulutlu

KARS 25°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 29°C

Parçalı bulutlu

VAN 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 5 günlük haritalı uyarı: Trakya'dan giren soğuk hava dalgası tüm yurdu saracak! Sıcaklıklar çakılıyor - 14

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü #Hava Durumu
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