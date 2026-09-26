BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

GÜNEŞE VEDA: YAĞIŞLAR HAFTA BOYUNCA SÜRECEK

Yağışlı sistemin sadece hafta sonuyla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Önümüzdeki haftada; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe hatta cumartesi gününe kadar İstanbul'da eksik olmayan yağışlı bir hava söz konusu. Sıcaklıklar 20 derecenin altına inmeye başlıyor, gece sıcaklıkları 14 derecelere kadar gerilemiş durumda olacak. Önümüzdeki hafta hemen hemen her gün yağış var" dedi.

SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT: DOLU VE 'SÜPER HÜCRE' TEHLİKESİ!

Hafta ortasında hava koşullarının daha da sertleşeceğine dikkat çeken Adil Tek, "Salı ve çarşamba günü kuvvetli fırtınayla birlikte dolu yağışı, o süper hücremsi oluşumlar, yani kuvvetli konvektif diye adlandırdığımız fırtına hücrelerinin oluşma olasılığı da bulunuyor. Tabii bunlar hafta içinde günler yaklaştıkça daha da netleşecek. Ancak Avrupa üzerindeki yüksek basıncın kenarında bulunuyoruz ve Karadeniz üzerinden sürekli kutupsal serin hava geliyor. Deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olması sebebiyle kuvvetli yağışlar beraberinde gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.